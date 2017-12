Megnyitotta hamburgi irodáját az MNB

2017. december 1. 14:05

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön megnyitotta hamburgi külképviseleti irodáját; az eseményen a Bundesbank regionális elnöke, Hamburg tartomány államtitkára, Magyarország tiszteletbeli konzul asszonya, valamint magas rangú szakmai és oktatási partnerek vettek részt - közölte pénteken az MTI-vel az MNB.

A közlemény szerint a párizsi és a római képviselet megnyitóját követően Hamburgban is magas rangú szakmai találkozó keretében avatták fel a jegybank helyi kapcsolattartó irodáját. Arno Bäcker, a Bundesbank regionális igazgatóságának elnöke köszöntőjében jó választásnak tartotta, hogy az MNB Hamburgban nyitotta meg németországi külkapcsolati irodáját, tekintettel arra, hogy Európa egyik legnagyobb kikötővárosa, médiaközpontja fontos összekötő kapocs Közép-Európa és Skandinávia között is.



Eva Maria Greve, Magyarország tiszteletbeli konzulja kiemelte: azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank Hamburgot választotta egyik külföldi irodájának székhelyéül, Magyarország újra bizonyságot ad arról a szoros elkötelezettségről, amely nem csak Hamburghoz, de Németországhoz és ahhoz az Európai Unióhoz is köti, amelynek Magyarország nélkülözhetetlen része.



Az ünnepélyes megnyitó programjának fő eleme "A magyar út - Célzott jegybanki politika" című könyv angol nyelvű kiadásának bemutatása volt. A kötet fő üzeneteiről Palotai Dániel, az MNB gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója, valamint Virág Barnabás, monetáris politikáért és közgazdasági elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója tartott előadást. A fórumon recenziót tartott a kötetről Stefan Okruch, az Andrássy Egyetem professzora a közlemény szerint.



A térség gazdasági, pénzügyi viszonyait jól ismerő, kis létszámú szakembergárdával működő nemzetközi irodák célja, hogy a magyar jegybankot és a bankban folyó elemző munkát bekapcsolják a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, valamint, hogy erősítsék a társ- és partnerintézményekkel fennálló szakmai együttműködést. A hamburgi iroda Németország mellett a skandináv országok gazdaságát, gazdaságpolitikáját is figyelemmel kíséri - olvasható a jegybank közleményében.

MTI