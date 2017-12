Advent - Programok Óbudán, immár tizedszer

2017. december 1. 15:57

Immár tizedik alkalommal kapcsolják fel az ünnepi fényeket Óbudán, ahol mától december 23-ig rendezik meg az adventi rendezvényeket.

"Az Advent Óbudán kulturális programsorozat és karácsonyi vásár együtt, a központi helyen, a Fő téren februárig ingyenes korcsolyapálya is várja az érdeklődőket" - mondta Lőrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában.



Kitért arra, hogy a karácsonyfát idén a Hello Wood közreműködésével egy 16 méter magas építmény helyettesíti, amelyet tűzifákkal raknak körbe. Hozzátette: a tűzifákat a rendezvénysorozat lezárulta után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szétosztja a rászorulók között.



Mint elhangzott, az óbudai adventen lesz fényfestés, amelyet az Árpád hídról is lehet látni, állatsimogató, századfordulós körhinta.



A rendezvény egyik fellépője Petruska lesz, aki a zárónapon, december 23-án új kiadványát is bemutatja. A dalszerző-énekes elmondta, hogy karácsonyi témájú anyagát a Gryllus kiadó jelenteti meg.



Az Advent Óbudán 2017 ünnepélyes megnyitója szombaton lesz Gryllus Vilmos gyerekkoncertje után, Bús Balázs polgármester köszöntőjével. A korcsolyapálya is szombaton nyílik, este pedig felgyúlnak az ünnepi fények, színpadra lép a Muzsikás és a Besh o droM, másnap Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák játszanak.

MTI