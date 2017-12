A visegrádi négyek zenei örökségét ünneplik a Virtuózok

2017. december 1. 15:59

A visegrádi négyek zenei örökségét ünneplik a Virtuózok újévi koncertjén a Zeneakadémián, a hangversenyt január elsején élőben közvetíti a közmédia - hangzott el a rendezvényről tartott pénteki budapesti sajtótájékoztatón.

A koncerten először lép együtt színpadra a klasszikus zenei tehetségkutató eddigi három évadának fődíjasa: Kristóf Réka, Kökény Tamás és Lugosi Dániel Ali. Fellép a koncerten a lengyel szaxofonos, Lukasz Dyczko, a fiatal zenészek eurovíziós versenyének első helyezettje és a cseh zongoraművész Jan Vojtek, aki a Zeneakadémia hallgatója.



A hangverseny sztárvendége Miklósa Erika és Horti Lilla operaénekes, valamint Kelemen Barnabás hegedűművész lesz. A zenei kísértet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara adja Kovács János vezényletével.



Vaszily Miklós, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója elmondta, hogy az MTVA elkötelezett az értékek gondozása mellett, ezért is találta meg méltó helyét a Virtuózok a közmédia kínálatában.



A harmadik alkalommal megrendezett Virtuózok újévi koncertet a Bartók Rádió és a Duna televízió élőben közvetíti január elsején este.



A hangversenyen a visegrádi országok legnagyobb zeneszerzőinek, Liszt Ferenc, Bartók Béla, Antonín Dvorak, Fréderic Chopin és Henryk Wieniawski művei fognak felcsendülni. Emellett kifejezetten erre az alkalomra írt a négy ország zenei kollázsaként is értelmezhető művet Pejtsik Péter, de hallható lesz Kovács Béla Hommage á Kodály című darabja is, amelynek zenekari átiratát a kortárs szerző a Virtuózok újévi koncertjére készítette el.



Batta András zenetörténész, a zenei tehetségeket támogató Kis Virtuózok Alapítvány elnöke hangsúlyozta: december 6-án zárul a tehetségkutató műsor egyik felfedezettje, a szklerózis multiplexszel diagnosztizált 22 éves Bonino Anna-Sofia hegedűművész javára elindított jótékonysági online árverés. Az aukción a Forma 1-es pilóták, köztük Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Raikkönen és Fernando Alonso által dedikált bukósisakra lehet licitálni.

MTI