Lengyel állami kitüntetést kapott Latorcai Csaba

2017. december 1. 21:12

A Lengyel Köztársaság Érdemrendjének tisztikeresztjét vehette át Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten.

Az elismerés átvételekor a helyettes államtitkár kiemelte: a két ország ezeréves barátsága olyan különleges örökség, amely "őrzi a múlt minden küzdelmét, amelyet együtt vívtunk" a szabadságért és a függetlenségért, és egészen máig, a visegrádi csoport példás együttműködéséig tart.



A magyar-lengyel barátságot emléknappal is megünneplik, ez a nap az összetartozást és a valódi szolidaritást hirdeti - mondta. Hangsúlyozta: ez a barátság erős alapon nyugszik, amelyre "bátran építhetjük jövőnket", mert ez az alap a keresztény hit ereje, amely "nemzeteink megmaradását biztosította évszázadokon keresztül".



"Óvnunk kell keresztény gyökereinket" - fűzte hozzá a helyettes államtitkár.



Latorcai Csaba arról is beszélt, hogy a magyarok és a lengyelek együttműködése páratlan és egyedülálló történelmi lehetőség. Felidézte: részese lehetett annak a törvényalkotási folyamatnak, amelynek végén új, korszerű, a magyarországi lengyelség érdekeit is szolgáló nemzetiségi törvény született, és amellyel megteremtették a nemzetiségek, így a lengyelek parlamenti képviseletét. Emellett új alapokra helyezték a nemzetiségek támogatási rendszerét, így 2010 óta folyamatosan, és jelentősen nőttek a lengyelek támogatásai is - közölte.



A kitüntetést átadó Stanislaw Karczewski, a lengyel szenátus elnöke elmondta: a magyarok és a lengyelek mindig nagy barátságban éltek, így van ez ma is, ez megkérdőjelezhetetlen tény. Sok a közös a két népben, így az is, hogy rengeteg honfitársuk él a határokon túl, vagy mert elhagyták hazájukat, vagy mert a határok változtak meg - mutatott rá. Köszönetet mondott, amiért Magyarországon "jól bánnak" az itt élő lengyelekkel, mint mondta, ez tovább erősíti a két nép barátságát.



Jerzy Snopek budapesti lengyel nagykövet laudációjában azt mondta: Latorcai Csabát politikai karrierje során mindig foglalkoztatta az állam és a kisebbségek viszonya, a civil társadalom, valamint a magyar kulturális örökség. Mindig is gondját viselte a lengyel nemzeti kisebbség ügyeinek, és ezért hálával tartoznak neki - mondta.



A diplomata emlékeztetett: a kitüntetés odaítélésének kezdeményezésekor hangsúlyozták, hogy a helyettes államtitkár mindig nagy barátságot tanúsított a Magyarországon élő lengyelek iránt. Neki is köszönhető, hogy a Magyarországon élő lengyelek nap mint nap meggyőződhetnek arról, hogy a magyar-lengyel barátság nemcsak egy üres szlogen, hanem valóság - jelentette ki.

MTI