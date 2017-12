Tusk Dublinban: az ír álláspont az EU álláspontja is

2017. december 1. 21:23

Az Írország és Észak-Írország közötti határellenőrzés visszaállítását elvető hivatalos ír álláspont az Európai Unió álláspontja is, az EU teljes mértékben Írországot támogatja ebben a kérdésben - mondta pénteken Dublinban az Európai Tanács elnöke.

Donald Tusk, aki Leo Varadkar ír miniszterelnökkel tárgyalt, a megbeszélés utáni közös sajtóértekezleten kijelentette: Írország és Észak-Írország határa - ahol jelenleg semmiféle vám- és útlevél-ellenőrzés nincs - immár nem a megosztottság, hanem az együttműködés jelképe, és nem szabad megengedni, hogy a Brexit, vagyis a brit EU-tagság megszűnése az észak-írországi megbékélés e vívmányát lerombolja.



A Brexitet az Egyesült Királyság kezdeményezte, és most London feladata a hiteles kötelezettségvállalás a fizikai határellenőrzés visszaállításának elkerüléséhez szükséges intézkedések megtételére - tette hozzá az uniós állam- és kormányfők tanácsának elnöke.



Donald Tusk kijelentette: Varadkarral tartott pénteki tárgyalásán megígérte, hogy mielőtt iránymutatást adna az EU-vezetőknek az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerére, konzultálni fog az ír kormányfővel arról, hogy a fizikai határ visszaállításának elkerülésére előterjesztendő brit javaslatot Dublin elégségesnek tartja-e.



Ha London javaslatát Írország elfogadhatatlannak találja, akkor a brit javaslat elfogadhatatlan lesz az EU számára is - mondta a péntek esti dublini sajtótájékoztatón az Európai Tanács elnöke.



"Tudom, hogy egyes brit politikusok ezt esetleg nehezen értik meg, de ez a logika következik abból a tényből, hogy Írország marad az EU tagja, miközben az Egyesült Királyság készül távozni az unióból, és ezért függ bizonyos értelemben Dublintól is az Egyesült Királyság jövője" - fogalmazott Donald Tusk.



Leo Varadkar a sajtóértekezleten azt mondta: az Európai Unióban maradó 27 ország nem tudja kinyilvánítani, hogy elégséges haladás történt a Brexit-tárgyalásokon a következő szakasz elkezdéséhez, ha nincs szilárd és elfogadható kötelezettségvállalás London részéről a határkérdésben.



Az ír miniszterelnök hozzátette: a brit kormánynak hiteles és működőképes megoldási elképzelésekkel kell előállnia az Írország és Észak-Írország közötti határ nyitva tartására.



Az Európai Unió december közepi csúcsértekezletén kellene dönteni arról, hogy a brit EU-tagság megszűnésének folyamatáról szóló tárgyalássorozat átléphet-e a kilépés feltételrendszeréről szóló jelenlegi első szakaszból a második szakaszba, amelynek fő napirendi pontja az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni kapcsolatrendszerének kialakítása lesz.



Dublinnak e döntésben komoly szava van, mivel a továbblépés egyik feltétele az, hogy az EU-csúcsig érdemi haladás történjen Észak-Írország és az Ír Köztársaság csaknem 500 kilométeres szárazföldi határának ellenőrzése ügyében.



A brit parlament alsóházának összpárti Brexit-bizottsága éppen pénteken ismertetett tanulmányában kiemelte, hogy mivel a brit kormány az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is ki akar lépni, "egyelőre nem egyértelmű", hogyan lehet elkerülni a fizikai határellenőrzés visszaállítását, ugyanis Írország és Észak-Írország határa lesz az Európai Unió és az Egyesült Királyság vámhatára.

MTI