Ghána az egyik legdinamikusabban növekedő ország

2017. december 1. 22:13

Ghána az egyik legdinamikusabban növekedő ország Afrikában, és ez a kontinens lesz az elkövetkező időszakban a globális gazdasági növekedés legfontosabb forrása - közölte pénteken az MTI-vel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ghánai tárgyalásai után.

A tárcavezető kétnapos accrai látogatásán tárgyalt a ghánai kormány több tagjával, köztük a külügyminiszterrel, a kommunikációs és a vállalkozásfejlesztési miniszterrel, illetve az ország alelnökével is. Újranyitotta Accrában a csaknem harminc éve bezárt magyarországi nagykövetséget, illetve megnyitott egy háromszáz fős ghánai-magyar üzleti fórumot.



Az MTI-nek telefonon nyilatkozva Szijjártó Péter rámutatott arra, hogy a magyar déli nyitás stratégiája keretében az idei esztendőben 29 százalékkal nőtt a magyar export a térségbe az előző év hasonló időszakához képest, a magyar vállalatok 360 millió euróval (120 milliárd forint) több bevételre tettek szert, mint az előző esztendőben. Ezért is döntött a magyar kormány úgy, hogy újranyitja a ghánai nagykövetséget, és megalakítja a ghánai-magyar üzleti tanácsot, amelytől a magyar vállalatok még nagyobb sikerét várja a térségben. Az üzleti tanács összefogja a ghánai és magyar vállalatokat az együttműködés még hatékonyabbá tétele érdekében - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter szerint világosan látszik, hogy a világgazdaság növekedése az elkövetkező időszakban nagymértékben Afrikából fog jönni, tekintettel arra, hogy a kontinens nagyon komoly gazdasági és demográfiai robbanás előtt áll. Ezért a magyar vállalatok nagyon komoly gazdasági előnyökre és bevételre tesznek részt, ha időben lépnek.



"Azért is nyitottam újra a nagykövetségünket, hogy személyes jelenléttel tudjuk segíteni a magyar vállalatokat" - mondta a tárcavezető.



Szijjártó Péter accrai látogatása alkalmával több ghánai-magyar gazdasági együttműködési megállapodást hoztak tető alá: víztisztítót épít majd egy magyar cég Ghánában, élelmiszeripari beruházásokban és hídépítésben, továbbá egy erőmű építésében is részt vesznek magyar vállalatok. Mezőgazdasági kutatási együttműködésről is aláírtak megállapodást.



Szerencsés egybeesés - mondta Szijjártó Péter -, hogy a ghánai gazdasági növekedés szempontjából szükséges igények és a magyar gazdaság szerkezetéből adódó kapacitások sokban egybeesnek, így a magyar vízipari, informatikai, védelmi- és élelmiszeripari, illetve digitális tudásra nagy kereslet van az afrikai országban.



A hosszú távú együttműködés megalapozásához döntés született arról, hogy Magyarország megduplázza a ghánai hallgatóknak nyújtott ösztöndíjak számát: eddig ötvenet, szeptembertől viszont százat fog adni Magyarország. Az ösztöndíjprogram sikerét világosan mutatja, hogy 900 ghánai fiatal jelentkezett magyar ösztöndíjakra egy év leforgása alatt - mondta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyitja Magyarország Ghánai nagykövetségét Accrában 2017. december 1-jén. MTI Fotó: KKM

