Sarki fénnyel köszönti Finnországot Budapest

2017. december 1. 22:21

Ünnepi hangversennyel, az Erzsébet híd kék-fehér színbe öltöztetésével, valamint az északi fényt megidéző fényinstallációval ünneplik Finnország függetlenségének 100. évfordulóját Budapesten.

Az ünnepi hangversenyen vasárnap Jean Sibelius és Toivo Kuula művei mellett Einojuhani Rautavaara madárhangokra komponált Cantus Arcticusa hangzik el, a magyar szerzők közül pedig Kodály Zoltán, Kálmán Imre és Lehár Ferenc jól ismert dallamai szólalnak meg a Zeneakadémián. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Bogányi Tibor vezényli, az est szólistája Helena Juntunen nemzetközi hírű finn szoprán lesz – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel. A programról részletes információkat az ünnepFacebook-eseménye alatt olvashatnak.

A centenáriumi év tiszteletére a Finn Nagykövetség az állam hivatalos zászlaját szimbolizáló kék-fehér színbe öltözteti az Erzsébet hidat, a FinnAgora által megteremtett Aurora Borealis fényinstalláció pedig a Gellért-hegyi vízesésnél látható majd vasárnaptól december 6-ig. A sarki fényt szimbolizáló fényszobor Nagy András és Bordos László Zsolt médiaművészek munkája, amelyet Kasperi Laine finn sound designer zenéje tesz audiovizuális kompozícióvá. A fényművészeti installáció szakmai partnere a Let it be! art agency.

A Suomi – Finland 100 ünnepi év csúcspontja december 6-a, a függetlenség elnyerésének 100. évfordulója. A centenárium tiszteletére világszerte számos ikonikus hely és épület kap december első napjaiban kék-fehér díszkivilágítást.

hirado.hu - MTI