Beköszönthet Kecskemét második aranykora

2017. december 1. 23:32

Második ülését tartotta november 30-án a Kecskeméti Regionális Gazdasági Fórum. A program célja, hogy Kecskemét városa – az ösztönző vállalkozási környezet, a fenntartható működésre képes önkormányzat és a helyi lakosok, a megfelelően strukturált pénzügyi források, valamint a kedvező lakókörnyezet révén – hosszú távon is vonzó életperspektívát nyújtson az itt lakók, továbbá a tartós letelepedést tervezők, valamint a befektetői szféra számára.

A részt vevő intézmény- és vállalatvezetőket Gaál József alpolgármester, a fórum elnöke köszöntötte. A városvezető kijelentette: Kecskemét fejlődése mellett a megye fejlődése is egyben. A fórum céljának azt nevezte, hogy az általuk végzett munkát bemutathassák a világnak, Kecskemét lakosságának és a helyi vállalkozásoknak, ezzel is bekapcsolva minél több kreatív szereplőt a projektekbe.

A város polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia a programirányító bizottság tagjaként vett részt az eseményen. Hangsúlyozta: személyesen több mint 250 projektet vezet, amiben nincs benne a gazdasági, ipari vonal, amely szegmens szereplőivel hétről hétre egyeztetéseket folyatnak. A projektállomány nagysága meghaladja a 300 milliárd forintot.

Kecskemét polgármestere fontosnak tarja, hogy létrejött egy olyan pódium, ahol számíthatnak a vállalkozások proaktív közreműködésére. Kecskemét Kada Elek korszaka után a második aranykora előtt áll, véli a polgármester. Ezt nyomatékosítandó kiemelte: hasonló folyamatokon megyünk most is keresztül, de ezek a lépések most már az egész régiót érintik.

A Kecskemét 4.0 Program egy programirányító bizottságból és négy munkacsoportból áll (munkaerő-biztosítás és képzés munkacsoport, vállalkozói környezet fejlesztése munkacsoport, városi infrastruktúra fejlesztése munkacsoport, városi szolgáltatások fejlesztése munkacsoport). Felállásukról és jelenlegi működésükről, az eddig elvégzett feladatokról és a jövőbeli kitűzött célokról a munkacsoportok vezetői számoltak be előadásaik során a résztvevőknek.

Az előadások végeztével Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere A jövő azoké, akik látják a lehetőségeket címmel egy kis kitekintőt tett a 2018-as év főbb céljaira és feladataira, majd Vitályos Eszter uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a program zárásaként ismertette a 2014–2020-as európai uniós fejlesztési időszakban zajló projektek előrehaladását és néhány mondatban vázolta az 2020 utáni időszak várható gazdasági jövőképét.

hirado.hu