Spöttle: az IÁ ijesztgeti az embereket adventkor

2017. december 2. 10:32

Az Iszlám Állam ijesztgeti az embereket az adventi időszakban - mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatornán szombaton.

A szakértő szerint hiányosak a menekülési tervek, egy vaklárma is elég ahhoz, hogy áldozatokat követelő pánikszituáció alakuljon ki. Már a múzeumokban is olyan a beléptetés, mint a repülőtereken. A biztonság miatt ketrecbe zárják magukat a nyugat-európaiak - tette hozzá.



Georg Spöttle szerint Németországban, Svédországban katasztrofális a helyzet. "Malmö maga a pokol, az egész város kezd egy no go zóna lenni.(...) mint nálunk Berlinben, libanoni klánok uralják a terepet. Utcán, pizzériában, kávéházban lövöldöznek egymásra, (...) fegyveres összecsapások vannak, hogy ki uralja a drogterepet, prostitúciót" - mondta.

MTI - M1