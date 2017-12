Együttműködik a kampányban az LMP és az Új Kezdet

2017. december 2. 17:07

Együttműködésről állapodott meg a kampányidőszakra az LMP és az Új Kezdet nevű párt, korszakváltásra szerződtek - jelentette be az LMP miniszterelnök-jelöltje szombaton Kecskeméten, sajtótájékoztatón.

Szél Bernadett a Kossuth-szobor lábánál, a két párt több mint száz tagja és szimpatizánsa előtt azt mondta: nem tekintik lezártnak a két párt szövetségét, együtt tudnak működni mindazon pártokkal, közösségekkel és emberekkel, akik a kormányváltáson túl korszakváltásban is érdekeltek Magyarországon.



Úgy fogalmazott: a teljes korszakváltás érdekében megfeszített tempóban dolgoznak majd a következő hónapokban, a két párt egymást erősítve fog küzdeni Magyarországért.



Az LMP és az Új Kezdet kialakította szövetségi politikáját az elmúlt hónapokban és letette az asztalra azt az együttes programot is, amely egy zöldpárt és egy vállaltan jobbközép párt "házasságából született" - közölte.



Gémesi György, az Új Kezdet elnöke hangsúlyozta: míg az LMP-nek országos frakciója, pártja van, az Új Kezdet a lokalitást, a helyi tapasztalatokat, a lendületet adja az együttműködéshez.



A legfontosabb az, hogy a két párt együtt erősebb - hangoztatta.



Szél Bernadett elmondta: az együttműködési megállapodást december közepén, ünnepélyes keretek között írják alá Budapesten.



Az LMP miniszterelnök-jelöltje megerősítette: rendelkeznek 106 jelölttel, akiket majd be is mutatnak. Szerinte nő a támogatottságuk, és ha az emberek bizalmát szavazatokra tudják váltani, kormány- és korszakváltás lesz 2018-ban.



Az ellenzéki párt a 2018-as országgyűlési választási listájának első harminc helyéről is dönt szombaton kezdődött kétnapos kecskeméti kongresszusán.

MTI