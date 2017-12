Megakadályozták a tüntetők a román karácsonyi vásárt

2017. december 2. 21:45

Több mint száz ellenzéki tüntető foglalta el szombaton a román kormány székháza előtti teret és megakadályozta, hogy Bukarest főpolgármesteri hivatala egy karácsonyi vásárt alakítson ki a kormányellenes demonstrációk megszokott helyszínén.

A tüntetők elkezdték szétszerelni a térre tervezett betlehemes fesztivál félig már felállított színpadát: ezt a helyszínt biztosító csendőrök nem akadályozták meg. Később kisebb dulakodás tört ki, amikor a csendőrök erőt alkalmazva emeltek ki három tüntetőt, akik szerintük erőszakosan léptek fel.



Gabriela Firea, Bukarest főpolgármestere a történtek hatására bejelentette, hogy büntető feljelentést tesz a városháza javainak megrongálása miatt, de a kormánypalota előtti térre tervezett karácsonyi vásárt másutt szervezik meg. A tüntetők szombat este a főpolgármester leváltását célzó népszavazás megszervezése érdekében kezdtek aláírásokat gyűjteni a kormány székháza előtt.



A befolyásos szociáldemokrata politikus, akiben több elemző a baloldal következő államfőjelöltjét látja, éles kirohanást intézett a csendőrség ellen, amiért nem akadályozta meg a törvénytelen térfoglalást. Firea vádaskodását a csendőrségi szóvivő elutasította, azt állítva, hogy a karhatalom nem késlekedett a közbelépéssel és szabályszerűen járt el.



Firea az állami intézmények vezetőit is bírálta, amiért nem emeltek szót a "veszélyes precedenst teremtő törvénytelen megmozdulás ellen". A főpolgármester párttársának, Mihai Tudose kormányfőnek a "korrektségét és kollegialitását" is kétségbe vonta, amiért az nyilvánosan bírálta őt a karácsonyi vásáros kezdeményezésért. A miniszterelnök korábban rámutatott: szerinte értelmetlen egy olyan téren vásárt szervezni, amelyet nem lehet az autóforgalom leállítása nélkül gyalogosan megközelíteni, ráadásul a helyszín kiválasztása is hátsó szándék gyanúját kelti az ellenzékben.



Bukarest belvárosában két másik jelképes helyszínét, ahol gyakran vannak tüntetések - a parlament épülete előtti Alkotmány-teret és az Egyetem-teret - decemberben hagyományos módon karácsonyi vásárokkal foglalják el. A szociálliberális kormányt bíráló civil szervezetek ezért a tüntetések megakadályozásának szándékát látták abban, hogy a főpolgármesteri hivatal idén egy harmadik karácsonyi vásárt is kitalált a kormány székháza elé.



Január és február folyamán több alkalommal is meghaladta a százezret a román kormány épülete előtt összesereglett tüntetők száma, akik a büntetőjog korrupcióellenes szigorának enyhítése ellen tiltakoztak. Az akkori vitatott rendeletet a kormány hatályon kívül helyezte. A tüntetések azt követően kezdődtek újra, hogy a szociálliberális koalíció az igazságszolgáltatás átszervezését célzó tervezet terjesztett a parlament elé, az ellenzéki szervezetek szerint ugyanis ezzel a korrupt politikusok felelősségre vonását akarják megakadályozni.

MTI