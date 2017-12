NB I - A Ferencváros nyerte a rangadót

2017. december 2. 21:54

A Ferencváros 3-1-re legyőzte szombat este a vendég Videotont a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának rangadóján.

A zöld-fehérek sikerükkel pontszámban utolérték az éllovas székesfehérváriakat, akik jobb gólkülönbségükkel maradtak az első helyen. A Videoton nyolc veretlenül megvívott bajnoki találkozót követően kapott ki ismét.



OTP Bank Liga, 18. forduló:

Ferencváros-Videoton FC 3-1 (2-0)



Groupama Aréna, 9384 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Spirovski (34.), Paintsil (44.), Moutari (82.), illetve Lazovic (74.)

sárga lap: Dibusz (54.), Leandro (80.), illetve Fiola (21.), Scepovic (37.), Juhász (41.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Otigba, Blazic, Botka - Gorriarán (Batik, 80.), Leandro, Spirovski - Varga R., Lovrencsics B. (Moutari, 77.), Paintsil (Kundrák, 91.)



Videoton FC: Kovácsik - Fiola (Suljic, 56.), Juhász, Fejes, Stopira - Nego, Pátkai, Varga J. - Scepovic, Lazovic, Géresi (Henty, 51.)



A Ferencváros az első perctől kezdve sokkal kezdeményezőbb volt, a játékán egyáltalán nem érződött, hogy Priskin Tamás eltiltása és Böde Dániel sérülése miatt nem volt bevethető a centerposzton. Bizonyos időszakokban a Videotonnak az is nehézséget okozott, hogy a felezővonalon átjusson, játékosai rendre hamar elvesztették a labdát. A zöld-fehérek Spirovski hajszálpontos, kapufáról bepattanó lövésével szereztek vezetést, de nem ez volt a játékrész legszebb jelenete, ugyanis a szünet előtt Paintsil kétszer is megforgatta Fiolát, majd harmadjára el is fektette, végül okosan alányesve a bal sarokba csavarta a labdát.



A megnyugtató előny ellenére a fővárosiak nem vettek vissza a tempóból, továbbra is irányították a játékot. Úgy tűnt, csupán idő kérdése, az FTC mikor dönti el végleg a három pont sorsát egy újabb találattal, de a legnagyobb helyzetek is kimaradtak. Ez megbosszulta magát, ugyanis Lazovic a "semmiből" szépített. A hajrá így akár izgalmas is lehetett volna, de Moutari egy átemelős góllal visszaállította a kétgólos különbséget, egyúttal bebiztosította a Ferencváros megérdemelt győzelmét. A Videoton még egyszer közelebb zárkózhatott volna, de a keresztléc megmentette a hazai csapatot.

OTP Bank Liga, 18. forduló:

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 1-0

Paksi FC-Vasas FC 3-1

Újpest FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2

Mezőkövesd Zsóry FC-Diósgyőri VTK 0-0

Puskás Akadémia FC-Swietelsky Haladás 1-3

Ferencváros-Videoton FC 3-1



A tabella:

1. Videoton FC 18 11 5 2 41-21 38 pont

2. Ferencvárosi TC 18 11 5 2 36-17 38

3. Debreceni VSC 18 9 4 5 32-20 31

4. Újpest FC 18 6 8 4 25-23 26

5. Budapest Honvéd 18 7 4 7 30-30 25

6. Paksi FC 18 6 6 6 27-29 24

7. Diósgyőri VTK 18 6 4 8 29-28 22

8. Vasas FC 18 6 3 9 24-35 21

9. Puskás Akadémia 18 5 5 8 24-30 20

10. Balmaz Kamilla 18 4 6 8 24-28 18

11. Swietelsky Haladás 18 5 2 11 18-33 17

12. Mezőkövesd Zsóry F 18 3 6 9 20-36 15



A 19. forduló programja:

december 9., szombat:

Swietelsky Haladás-Videoton FC 15.30

Budapest Honvéd-Paksi FC 15.30

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Mezőkövesd Zsóry FC 15.30

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 15.30

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC, Mezőkövesd 15.30

Vasas FC-Ferencváros, Szusza Ferenc Stadion 19.30



Korábbi eredmények:

1. forduló (július 15-16.):

Paksi FC-Újpest FC 2-2, Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2, Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 2-0, Vasas-Diósgyőri VTK 0-2, Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-1, Ferencváros-Puskás Akadémia 1-1

2. forduló (július 22-23.):

Újpest FC-Ferencváros 2-2, Puskás Akadémia-Videoton FC 1-3, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Vasas FC 0-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-2, Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 2-2, Swietelsky Haladás-Debreceni VSC 1-0

3. forduló (július 29-30.):

Paksi FC-Debreceni VSC 1-1, Swietelsky Haladás-Diósgyőri VTK 0-3, Budapest Honvéd-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2, Vasas-Puskás Akadémia 2-0, Videoton FC-Újpest FC 2-2, Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 5-0

4. forduló (augusztus 5-6.):

Debreceni VSC-Ferencváros 0-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Videoton 0-2, Újpest FC-Vasas 1-0, Paksi FC-Swietelsky Haladás 2-0, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 4-0, Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 0-2

5. forduló (augusztus 12.):

Budapest Honvéd-Újpest FC 2-1, Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Ferencváros-Paksi FC 1-1, Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 2-2, Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-1, Videoton FC-Debreceni VSC 1-0

6. forduló (augusztus 17-19., illetve szeptember 6.):

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 1-2, Puskás Akadémia FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-1, Újpest FC-Diósgyőri VTK 1-1, Debreceni VSC-Vasas 4-1, Ferencváros-Swietelsky Haladás 2-0; Paksi FC-Videoton FC 1-4

7. forduló (augusztus 26-27.):

Vasas-Paksi FC 3-1, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 0-1, Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1, Swietelsky Haladás-Puskás Akadémia 1-5, Budapest Honvéd-Debreceni VSC 1-3, Videoton FC-Ferencváros 3-1

8. forduló (szeptember 9-10.):

Ferencváros-Vasas 5-2, Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 3-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2, Újpest FC-Puskás Akadémia 1-3, Videoton FC-Swietelsky Haladás 3-1, Paksi FC-Budapest Honvéd 2-2

9. forduló (szeptember 16.):

Vasas FC-Videoton FC 3-1, Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 0-1, Diósgyőri VTK-Paksi FC 2-4, Swietelsky Haladás-Újpest FC 1-0, Budapest Honvéd-Ferencváros 1-3

10. forduló (szeptember 23.):

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 2-0, Paksi FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0, Debreceni VSC-Puskás Akadémia 3-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 2-4, Videoton FC-Budapest Honvéd 1-1, Vasas FC-Swietelsky Haladás 1-0 (október 17-én pótolták)

11. forduló (szeptember 30.):

Újpest FC-Debreceni VSC 1-1, Puskás Akadémia-Paksi FC 1-2, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencvárosi TC 2-3, Diósgyőri VTK-Videoton FC 2-3, Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 2-2, Budapest Honvéd-Vasas FC 1-4

12. forduló (október 14.):

Swietelsky Haladás-Budapest Honvéd 1-2, Diósgyőri VTK-Vasas FC 5-0, Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Videoton FC 1-1, Újpest FC-Paksi FC 0-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 0-2, Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 1-1

13. forduló (október 21.): Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Ferencvárosi TC-Újpest FC 1-0, Videoton FC-Puskás Akadémia FC 2-0, Vasas FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-2, Debreceni VSC - Swietelsky Haladás 1-1, Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd 2-1

14. forduló (október 28.): Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Budapest Honvéd 0-3, Újpest FC-Videoton FC 2-2, Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 0-1, Debreceni VSC-Paksi FC 3-2, Swietelsky Haladás-Diósgyőri VTK 0-3, Puskás Akadémia FC-Vasas FC 0-0

15. forduló (november 4.): Swietelsky Haladás-Paksi FC 1-2, Ferencváros-Debreceni VSC 2-1, Videoton FC-Mezőkövesd Zsóry FC 4-0, Vasas FC-Újpest FC 0-1, Diósgyőri VTK-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-2, Budapest Honvéd-Puskás Akadémia FC 4-3

16. forduló (november 18.): Újpest FC-Budapest Honvéd 2-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 3-3, Paksi FC-Ferencvárosi TC 0-2, Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Swietelsky Haladás 2-1, Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 1-0, Debreceni VSC-Videoton FC 2-5

17. forduló (november 25.): Videoton FC-Paksi FC 2-0, Vasas FC-Debreceni VSC 1-5, Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2, Diósgyőri VTK-Újpest FC 1-2, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Puskás Akadémia FC 2-2, Swietelsky Haladás-Ferencváros 2-1

