Női kézilabda-vb - Nyolcgólos vereség Norvégiától

2017. december 3. 01:12

A magyar női kézilabda-válogatott 30-22-re kikapott a címvédő és Európa-bajnok Norvégia csapatától a németországi világbajnokság B csoportjának első, szombati fordulójában.

A magyarok következő ellenfele Svédország lesz vasárnap 18 órától. A csoportnak tagja még Lengyelország, Csehország és Argentína. A nyolcaddöntőbe az első négy helyezett jut.



Eredmény, 1. forduló, B csoport:

Norvégia-Magyarország 30-22 (21-11)



Bietigheim-Bissingen, 4000 néző, v.: Hansen, Christiansen (dánok)

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/5

kiállítások: 6 perc, illetve 6



Magyarország: Bíró - Schatzl 3, Szöllősi-Zácsik 1, Görbicz 3, Mayer, Tóth G., Bódi 3. Cserék: Szekeres, Kovács A. 3, Kisfaludy 2, Kovacsics 2, Klivinyi, Lukács 1, Háfra 4, Janurik



A világbajnokság honlapja a nap mérkőzéseként harangozta be a találkozót azt hangsúlyozta, hogy a világ- és Európa-bajnok norvégokat erősíti a Győri Audi ETO KC három játékosa, Nora Mörk, Stine Oftedal és Kari Aalvik Grimsbö. A Bajnokok Ligája címvédőjét így több norvég játékos képviselte a pályán, mint magyar, hiszen Kim Rasmussen szövetségi kapitány csak Görbicz Anitát és Bódi Bernadettet nevezte a szűk keretbe.



Mörk három gólt dobott a meccs elején, a magyarok viszont több mint négy perc után voltak először eredményesek. Rasmussennek már a nyolcadik percben időt kellett kérnie, mert a rendkívül lendületesen játszó skandinávok tetszés szerint érték el góljaikat (7-2). Kari Brattset és Camilla Herrem vezérletével folytatta remek teljesítményét a címvédő, amely többször is kihasználta a magyarok labdaeladásait, és gyors ellentámadások végén volt eredményes.



A magyar csapat dán edzője a 18. percben kikérte második idejét, ezután csapata átmenetileg csökkentette hátrányát, de nem tudta szorossá tenni az állást, mert Oftedal is elkezdte szórni a gólokat, Katrine Lunde pedig bravúrosan védett (18-9).



Mivel tehetetlennek bizonyultak a klasszisjátékosokkal szemben, némileg hitehagyottá, tanácstalanná váltak a magyar válogatott tagjai, ezért tíz gólra nőtt a különbség a szünet előtt (21-11).



A második felvonás elején ismét elszántabbnak tűntek a magyarok - ráadásul a cserekapus Janurik Kinga védésekkel, a fiatal Háfra Noémi pedig gólokkal mutatkozott be -, de a gyors akciók hiánya miatt nem tudták jelentősen csökkenteni a hátrányukat (25-16). Rasmussen az első félidőhöz hasonlóan ezúttal is mindent megpróbált taktikailag, de nem járt sikerrel. Klivinyi Kinga és Szöllősi-Zácsik Szandra indiszponáltnak tűnt, az ő jó játékuk is nagyon hiányzott a csapatnak.



A hajrában sem történt változás, a norvégok végig vezetve, a vártnál is magabiztosabban győztek.



A mezőny legeredményesebb tagja hét góllal Nora Mörk lett, Stine Oftedal négyszer volt eredményes. A meccs legjobbjának a kapus Katrine Lundét választották.



A két csapat 81. alkalommal találkozott egymással, 49 magyar győzelem és három döntetlen mellett ez volt a 29. norvég siker.

Rasmussen: nem tudom a választ

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya úgy fogalmazott, nem tudja a választ arra, miért játszott úgy a csapata, hogy tízgólos hátrányba került Norvégiával szemben az első félidőben a németországi világbajnokság csoportkörének első, szombati fordulójában.

"Nem tudom a választ, nagyon csalódott vagyok. Mindent megpróbáltunk, de a norvégok ezúttal nagyon jól játszottak, Katrine Lunde pedig ismét bizonyította, hogy a világ legjobb kapusa" - nyilatkozta a mérkőzés után a dán edző.



Elismerte, hogy magyar szempontból az első félidőben minden rosszul sült el, védekezésben és támadásban is az ellenkezőjét csinálták játékosai, mint amit terveztek, a világ- és Európa-bajnok ellenfél pedig minden hibát megbüntetett.



"A szünet után küzdöttünk, harcoltunk, meg is nyertük a második félidőt, ez talán bizakodásra adhat okot. Nincs más választásunk, mint ebből kiindulni, hiszen húsz óra múlva Svédország ellen játszunk" - mondta Rasmussen a 30-22-re elveszített meccs után, amelynek a szünetében 21-11 volt az állás.



Ezúttal csupán két magyar játékos teljesítménye dicsérhető: a kapus Janurik Kinga, valamint a négy gólig jutott Háfra Noémi is a szünet után lépett pályára.



Az Érd kapusa kifejtette, a vereség miatt csalódott, és az sem vigasztalja, hogy a második félidőt megnyerték, azonban a csapat tartását mutatja, hogy fel tudott állni az ellenfél fölényes vezetése után.



"Nagyon sajnálom az első félidőt, mert ott nagyon elhúztak tőlünk. Felőröltek és szétfutottak minket a norvégok, de az ő játékuk erről szól" - nyilatkozta.



Janurik arról is beszélt, hogy Rasmussen az öltözőben elmondja, mit gondol a mérkőzésről, a játékosok egy kicsit még szomorkodnak, de aztán öt percen belül el kell felejteniük a találkozót, mert már a svédekre kell készülniük.



"Vasárnapra próbáljuk kijavítani a hibáinkat, mert nagyon nehéz meccs vár ránk, de nyerni szeretnénk. Ezen a világbajnokságon az a mottónk, hogy sosem adjuk fel, mindegy, mi az eredmény" - fogalmazott a kapus.



Hozzátette, nagyon kellett Háfra Noémi energiája a második félidőben, és nagyon reméli, hogy át tudja menteni ezt a formát a következő meccsekre, sőt még hozzátesz néhány gólt.



A Ferencváros 19 éves balátlövője, Háfra Noémi elmondta, úgy léptek pályára a második felvonás elején, mintha nulla-nulla lenne az állás, mivel ki akarták hozni magukból a maximumot. Ígérte, hogy a vasárnap 18 órakor kezdődő találkozóra nagyon össze fogják szedni magukat.



Bódi Bernadett elismerte, hogy dekoncentráltak voltak, és nem tartották be, amit az edzőjük kért, ettől pedig elbizonytalanodtak, hiányzott belőlük a vagányság.



"Azt sem tudtuk végrehajtani, amire egyébként képesek vagyunk. A második félidőben Kim Rasmussen forgatta a csapatot, és már a norvégok is a következő meccsre gondoltak. Vannak pozitívumok is, amiket meg lehet ragadni" - mondta csalódottan.



A mezőny legeredményesebb játékosa Nora Mörk volt hét góllal. A lefújás után elmondta, érzelmes meccs volt ez számára, hiszen magyar klubcsapatban, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO-ban szerepel.



"A kezdés előtt rengeteg dolog járt a fejemben. A magyarok jól játszottak, de végig irányítottuk a játékot, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült győznünk" - tette hozzá.



