Látogatható a győri Nagyboldogasszony-székesegyház

2017. december 3. 11:12

Vasárnaptól ismét látogatható a győri Nagyboldogasszony-székesegyház. A város legrégibb műemlékét felújítási munkálatok miatt még májusban zárták be - közölte a Győri Egyházmegye szombaton az MTI-vel.

A felújítás első szakaszában korszerűsítették az épületgépészeti, világítási, fűtési, biztonsági és a hangosítási rendszert. Kicserélték a burkolatot is, a 20. század második felében lerakott járólapok helyett mészkő burkolatot kapott a székesegyház. Mindezek mellett restaurálták a Könnyező Szűzanya oltárát is.



Az eddigi munkálatok 450 millió forintba kerültek.



A felújítás második szakaszában egyebek mellett helyreállítják majd Franz Anton Maulbertsch osztrák festő 18. században készített, a beázások miatt megrongálódott mennyezetfreskóit. Felújítják a mellékoltárokat, festményeket, szobrokat, fal- és márványfelületeket is.



Mint írták, a székesegyház szakaszos lezárására a restaurálási munkálatok miatt még számítani lehet, a liturgikus események zavartalanságát azonban biztosítják.



Advent első vasárnapján 10 órától Veres András megyés püspök szentmisét celebrál, amelynek keretében megáldja és megnyitja a megújuló székesegyházat. Az ünnepen közreműködik a Palestrina-kórus, orgonán játszik Cziglényi László.

MTI