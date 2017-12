Karácsonyi vásár magyar részvétellel Betlehemben

2017. december 3. 21:03

A visegrádi országok - köztük Magyarország - idén is saját pavilonnal vettek részt a december eleji, egynapos betlehemi jótékonysági vásáron, amellyel a város megkezdi készülődését a karácsonyra.

Magyarország már hatodik alkalommal jelenik meg adományaival a Születés templomának szomszédságában, a Jászol téren tartott rendezvényen.



Rada Csaba, Magyarország ramallahi külképviseletének vezetője elmondta az MTI-nek, hogy tavaly óta már nemcsak Kalocsa, Betlehem testvérvárosa, hanem Kecskemét is ajándékokat küldött a Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével a vásárra, s az eladásukból származó bevételt a szükséget szenvedő helyi gyermekeknek adományozzák.



Nassar Khamís, Magyarország tiszteletbeli konzulja árulta családjával a magyar termékeket. Khamis Magyarországon végezte el az orvosi egyetemet, és Betlehem keresztény közösségének egyik különösen megbecsült tagja, hiszen kisbabák ezreit segítette világra az elmúlt évtizedekben a városban.



Kalocsáról kerámiatárgyak érkeztek, Kecskemétről magyaros konzervipari termékek, köztük Piros Arany és Erős Pista, és helyben kapható magyar árukat, borokat is elhelyeztek a pulton.



Ezen az évről évre egyre rangosabb és jelentősebb eseményen csak néhány ország jelenik meg: Oroszország mellett idén Európából a spanyolok és Belgium, valamint mellettük minden visegrádi ország. A magyar pavilon szomszédságában Szlovákia, a Cseh Köztársaság és Lengyelország is adományai árulásával járult hozzá a vásár sikeréhez és a palesztin gyerekek támogatásához.



A Magyarországon kora ősziesnek számító időben, szikrázó napsütésben fiatalok egy csoportja vidám bohócjelmezekben szórakoztatta a gyerekeket, a színpadon helyi együttesek léptek fel, ismert karácsonyi dalok arab nyelvű változatait játszották.



Néhány évtizede a Jeruzsálemtől csak néhány kilométerre lévő város lakosainak túlnyomó többsége még keresztény volt, de mára a kivándorlás és a muzulmánokhoz képest sokkal kevesebb gyermekszületés miatt a keresztények már kisebbséget alkotnak Betlehemben.



A békés, vidám vásári hangulat sem feledtette a vásárt látogató palesztinokkal máig megoldatlan sok évtizedes politikai konfliktusukat. Damiem Kort, egy jeruzsálemi szálloda főkönyvelője elmondta, hogy noha szerinte a karácsony a béke jelképe, de "hiába remélik már ötven éve a béke eljövetelét, mert semmi sem történik".

MTI