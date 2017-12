A britek fele népszavazást akar a Brexit-megállapodásról

2017. december 3. 21:09

A legfrissebb felmérés szerint a britek jelentős relatív többsége tart a brit EU-tagság megszűnésének következményeitől, és a választók fele népszavazást szeretne a kilépés feltételrendszeréről szóló majdani megállapodásról.

Az egyik legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a Survation vasárnap ismertetett országos felmérése szerint a megkérdezettek 35 százaléka fél attól, hogy a Brexit, vagyis Nagy-Britannia EU-tagságának megszűnése után személyes anyagi helyzete rosszabbra fordul, és csak 14 százalékuk bízott abban, hogy jobb pénzügyi helyzetbe kerül.



Arra a kérdésre, hogy általánosságban miként viszonyulnak a Brexithez, a válaszadók 30 százaléka mondta azt, hogy "izgatottan" várja Nagy-Britannia kilépését az unióból, 41 százalék ugyanakkor félelemmel tekint az EU-tagság utáni időszakra.



A kutatás szerint - amely a Mail on Sunday című meglehetősen EU-szkeptikus vasárnapi brit tömeglap megbízásából készült - a britek 50 százaléka szeretné, ha népszavazás döntene a Brexit feltételrendszerét rögzítő majdani végleges megállapodásról. Az újabb referendumot 34 százalék ellenzi.



A brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott népszavazáson a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége voksolt a kilépésre.



A konzervatív párti brit kormány mereven elveti bármiféle újabb népszavazás gondolatát, jóllehet az utóbbi időben az üzleti-pénzügyi szektor több befolyásos szervezete és vezetője is jelezte, hogy az egyre markánsabban mutatkozó Brexit-kockázatok miatt szükségesnek tartana egy második referendumot.



A fejlett ipari gazdaságok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) nemrégiben Londonban ismertetett éves országjelentésének egyik komoly feltűnést keltő kitétele szerint nagyon kedvező hatást gyakorolna a brit gazdaság növekedési kilátásaira, ha a Brexitről szóló döntést "egy újabb népszavazás eredményeként" vissza lehetne fordítani.



Az OECD modellszámításai szerint ha London az EU-tagság megszűnésének várható időpontjáig, 2019 márciusáig nem tud szabadkereskedelmi megállapodásra jutni az EU-val, és emiatt az unióval folytatott brit kereskedelemre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere lép érvénybe - amely vámjellegű és egyéb akadályok megjelenésével járna a kétoldalú kereskedelemben -, az a brit gazdaság növekedési ütemét már 2019-ben 1,5 százalékponttal lassítaná.



Ez akár recessziót is jelenthetne, mivel a távlati előrejelzések 2019-re egyöntetűen 1,5 százaléknál lassabb növekedést valószínűsítenek a brit gazdaságban.



Minapi Twitter-üzenetében a Goldman Sachs globális pénzügyi szolgáltató csoport vezérigazgatója is alig burkolt utalást tett arra, hogy újabb népszavazás kellene a brit EU-tagságról.



Lloyd Blankfein szerint a vállalatvezetőket nagyon aggasztja a Brexit, és sokan szeretnének megerősítő szavazást. "Oly sok minden forog kockán, miért ne lehetne meggyőződni arról, hogy él-e még a konszenzus?" - fogalmazott a Goldman Sachs vezetője.

MTI