Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás Debrecenben

2017. december 3. 21:17

Mintegy ezer egybegyűlt előtt gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját vasárnap este Debrecen főterén, a Református Nagytemplom előtt felállított karácsonyfánál.

"Immár évtizedes hagyomány, hogy az adventi vasárnapokon egyházi és világi vezetők, debreceniek és idelátogatók együtt vagyunk és teszünk hitet a kereszténység legszebb ünnepe, a karácsony mellett" - mondta Papp László, a cívisváros polgármestere, akinek szavai után fényárba borult a belváros. Több mint 200 ezer égő díszíti idén Debrecent az adventi időszakban, "így elmondhatjuk, hogy minden debreceninek jut egy kis fény, amit a magáénak érezhet" - fogalmazott.



A polgármester szerint van jelentősége annak, hogy az adventi hétvégéken sokan együtt vannak, miután napjainkban egyre többet lehet arról hallani, hogy Európában a kereszténységet nem tekintik értéknek, nem tekintik európai értéknek, aminek egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény jelképek elleni fellépés.



"Hiszem és vallom, hogy Európa múltja, jelene és jövője is a keresztény értékrenden nyugszik, beleértve jelképeinket is. Aki ezt nem tiszteli, az nem tekinthető európainak" - mondta a debreceni polgármester hozzátéve: "minden évben, ilyenkor advent első vasárnapján - Jézus születésére készülve - az első gyertya meggyújtásával újjászületik, új lángra lobban a debreceni keresztény felekezetek egysége".



Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter a segítés fontosságát hangsúlyozva azt mondta: azt kell a legjobb tudásunk szerint adni az embereknek, ami érték, ami segít, ami önállóvá tesz, szabadságot jelent.



A nagyszámú ünneplőre is utalva úgy fogalmazott: büszkék lehetünk ahogy köszöntjük adventet, ahogy várjuk a megváltó születését.



A debreceni adventi gyertyagyújtáson négy egyház püspöke mondta el karácsonyi gondolatait.



Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita kiemelte: "az istenismeret világosságára van mindenkinek szüksége, (...) amit karácsonykor elhoz nekünk Jézus".



Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyéspüspök gondolata szerint "advent annak az ideje, hogy életre váltsuk az evangéliumot" és "kövessük Jézust, aki emberré lett, legyünk mi is emberré, jó emberré".



Fabiny Tamás, evangélikus elnök-püspök József és Mária bibliai történetét felidézve a család szerepének fontosságáról beszélt, és jelképesnek nevezte, hogy négy felekezet püspöke, mint egy nagy család, együtt lehet az adventi ünnepségen.



Fekete Károly tiszántúli református püspök az emelte ki, hogy mindenkiben meg kell történnie az úr érkezésének, "az lesz az igazán áldott advent, ha benned születik meg a téged is megváltó Krisztus".



A debreceni adventi ünnepségre hortobágyi pásztorok vitték a fényt, a "pásztortüzet", a város adventi koszorúján pedig az első gyertyát Szőnyi Imre, Hortobágy legidősebb pásztora gyújtotta meg.



Az ünnepség után a Református Nagytemplomban megtartották a Hereditas Nostra című zsoltárkantáta ősbemutatóját, amely a reformáció 500. évében, a Tiszántúli Református Egyházkerület megbízásából született.

Ünnepi adventi díszkivilágítás Debrecenben 2017. december 3-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Szőnyi Imre pásztor meggyújtja az első gyertyát az adventi koszorún a debreceni városháza előtt tartott adventi gyertyagyújtáson 2017. december 3-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt



MTI