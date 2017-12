Miklós Editet kizárták

2017. december 4. 08:49

Miklós Edit a 39. helyen végzett, de végül kizárták az alpesi sí világkupa sorozat vasárnapi szuper-óriásműlesikló futamában a kanadai Lake Louise-ban.Világkupa-dobogós sízőnk szombati bravúros teljesítménye után is megbízhatóan sízett, de a versenyrutint még meg kell szereznie - olvasható a szövetség közleményében. A futam győztese a liechtensteini Tina Weirather lett.Szuper-óriásműlesiklással folytatódott az alpesi sí világkupa sorozat vasárnap a kanadai Lake Louise-ban. A szombati áramszünet miatti káosz helyett ma a metsző hideg fogadta a mezőnyt.

A sérüléséből visszatérő Miklós Edit a szombati versenyen magabiztos menetet futott és a 14. helyen végzett, begyűjtve 18 világkupa pontot.

Vasárnap 24-es rajtszámmal vághatott neki a távnak. A rajtja ismét jól sikerült, a felső meredek szakaszt is szépen megoldotta, de az alsó szakaszon több mint 3 másodperccel maradt el az élen álló Tina Weirather mögött.

Végül a. 39. helyen zárt, de a verseny után kizárták.

A számot a liechtensteini Tina Weirather nyerte, aki ezzel nyolcadik vk elsőségét szerezte. A svájci Lara Gut lett a második, az osztrák Nicole Schmidhofer léphetett fel a pódium harmadik fokára. Lindsey Vonn, akárcsak pénteken, most is elszállt, de kiesett az osztrák Anna Veith is.

„Edit visszatérése a vártnál jobban sikerült szombaton lesiklásban. A vasárnapi szuper-G menete azt mutatta, hogy a váratlan helyzetekhez ismét hozzá kell szoknia, a kanyarokban még nem vállal annyit, mint korábban. Az edzésnapok és a versenyzések számával ez is alakul majd, de összeségében jól sikerült a visszatérése.

Ahogy edzője, Stefan Abplanalp mondja, Editnek meg kell tanulnia újra versenyezni mindkét gyorsasági számban. Kizárás amiatt történt, hogy a kötés alatti emelő magasabban volt a megengedett 5 cm-nél, ez sajnos bárkivel megtörténhet. Reméljük, többet nem fordul elő" – nyilatkozta Stark Márton, szövetségi kapitány.

Miklós Edit nyilatkozata:

Vasárnap nem ment olyan jól a sízés, mint szombaton, valahogy nem kaptam el a ritmust. Gyengén ereszkedtem. Azért zártak ki, mert minimálisan magasabban volt a kötésem, így a szabványoknak nem felelt meg. De az igazat megvallva csodálkoztam volna, ha ma nem történik valami „érdekes”... Igazából elégedettek vagyunk, de ennyi balszerencse után már jó lesz hazamenni.

Miklós Edit versenynaptára a 2017-2018-as világkupa szezonban és a téli olimpián:

2017.11.28-12.3. Lake Louise (Kanada) DH, SG

2017.12.08-12.10 St. Moritz (Svájc) AC, SG

2017.12.14-17. Val d'Isere (Franciaország) DH, SG

2018.01.11-14. Bad Kleinkirchheim (Ausztria) DH, SG

2018.01.18-21. Cortina d'Ampezzo (Olaszo.) DH, SG

2018.02.01-04. Garmisch Partenkirchen (Németország) DH

2018.02.08- 25. XXIII. Téli Olimpiai Játékok, Phjongcshang (Dél. Korea) DH, SG, GS, AC

2018.03.03-04. Crans Montana (Svájc) SG, AC

2018.03.12-18. Are (Svédország) Világkupa finálé: DH, SG

InfoRádió