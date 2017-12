Bogányi-zongorát kapott a finn állam

2017. december 4. 18:09

Bogányi-zongorát adományozott a finn államnak a függetlenség kikiáltásának 100. évfordulója alkalmából a magyar állam. Az ünnepélyes átadás a két házelnök, Kövér László és Maria Lohela hétfői budapesti megbeszélése után történt.

Finnország tiszteletet és elismerést vívott ki magának a nagyvilágban. A két ország viszonyában a zenének különösen kiemelt szerepe van, az ottani élénk érdeklődés nyomán a hetvenes-nyolcvanas években számos magyar zenész és zeneoktató telepedett le Finnországban – mondta Kövér László az Országház Kupolatermében zajlott ünnepélyes eseményen.

Az Országgyűlés elnöke kitért arra, hogy miután Finnország 1917 decemberében több évszázados küzdelem után kézbe vehette saját sorsát, a függetlenség megvédését, a politikai és gazdasági válságokat követő talpraállást rendkívüli fejlődés követte. Megjegyezte, hogy napjainkban intenzívek a magyar-finn parlamenti kapcsolatok, ő maga májusban járt Finnországban, ahol az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adta át Maria Lohelának.

Kövér László szólt arról, hogy a Bogányi-házaspár finn meghívásra 1987-ben érkezett négy gyermekkel Finnországba, mindannyian elismert zeneművésszé váltak, második hazájuknak tekintik Finnországot, Bogányi Gergely a Sibelius Akadémián végezte tanulmányait. Vasárnap az ő vezényletével rendeztek hangversenyt a Zeneakadémián a finn függetlenség 100. évfordulója alkalmából.

„Bogányi Gergely forradalmian új zongorát alkotott, amelyen minden korábbinál tisztábban, zengőbben szólalhatnak meg a zongorairodalom remekei. A hangszer megtestesíti azt is, ami lassan összeforrt Finnország nevével, a túlzásokat mellőző, letisztult, elegáns, újító formatervezést” – mondta Kövér László.

Maria Lohela, a finn parlament elnöke úgy fogalmazott, hogy Bogányi Gergely teljesen egyedülálló hangszerével a szabadságot sikerült megfogalmazni, a zongora hangjain keresztül ezt élhetjük meg. „Azt hallottam valakitől, aki már kipróbálta, hogy olyan érzés játszani rajta, mintha a gravitáció rabságából megszabadulva az űrben egy űrhajóban zongoráznánk. Az egész finn nemzet és a finn emberek nevében köszönettel veszem át a hangszert és kívánom, hogy mindig Finnország mellett álljanak jóban-rosszban” – jelentette ki Maria Lohela.

A hangszer megálmodója és tervezője, Bogányi Gergely arról beszélt, hogy néhány évtized, tíz év munka, több tízezer óra és csapatmunka a zongora története, lelkileg pedig egy élet. „Először is zenészként a hang érdekelt, tudtuk, hogy a hangszerek nem elég változatosak, Liszt Ferenc és Bach is mindig jobb hangszert szeretett volna csinálni. Az új anyagoknak köszönhetően a hangszer lelke, a rezonáns kompozitból készült, és nagyon fontos volt a zongora kinézete is: olyan fenséges hangszert szerettünk volna alkotni, ami hagyománytisztelő, mégis teljesen modern” – szögezte le a zongoraművész.

A hangszer leleplezése után Bogányi Gergely Liszt Un Sospiro című művét adta elő. A versenyzongora a helsinki Sibelius Akadémiára kerül.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Maria Lohela, a finn parlament elnöke és Bogányi Gergely zongoraművész, a hangszer tervezője, Finnország függetlenségének kikiáltása 100. évfordulója alkalmából a magyar állam által adományozott Bogányi-zongora átadási ünnepségén az Országház Kupolacsarnokában 2017. december 4-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

MTI