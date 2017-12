Műhold - Medvegyev felelősségre vonást sürget

2017. december 4. 21:27

A múlt heti sikertelen műholdbocsátás vétkeseinek felelősségre vonását sürgette Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök a helyetteseivel a Gorki-9 rezidenciáján folytatott tanácskozáson.

A Szojuz-2.1b típusú hordozórakéta múlt kedden sikerrel startolt ugyan a Vosztocsnij űrrepülőtérről, és annak első két fokozata a terveknek megfelelően vált le, ám a Fregat elnevezésű fejblokk nem juttatta el a célpályára a benne elhelyezett műholdakat. Az űrszerkezetek feltehetően az Atlanti-óceánba zuhantak.



Medvegyev felszólította Dmitrij Rogozin űrkutatásért felelős miniszterelnök-helyettest, hogy a felelősök megtalálása mellett terjesszen elő javaslatokat az orosz űrágazatban kialakult "komoly" helyzet gyökeres javítására. Hangsúlyozta, hogy a biztosítói kártérítés nem pótolja az elszenvedett presztízsveszteséget.



A kormányfő "megengedhetetlennek" nevezte, hogy a felbocsátásért felelős kormánytisztviselők idő előtt a misszió sikeréről tettek jelentést. Mint mondta, ő már megkapta a Roszkoszmosz űrkutatási hivatalnak a balesetről készített jelentését.



Válaszában Rogozin elmondta, hogy az eset kivizsgálására létrehozott állami bizottság mellett egy különbizottság is foglalkozik az űrrakéta-technológia minőségellenőrzésének felülvizsgálatával.



A baleset lehetséges okaként hivatalos forrásokra hivatkozó orosz sajtójelentések egyfelől a Fregat gyorsítóblokk globális műholdas navigációs berendezésének meghibásodását nevezték meg, másfelől felvetették, hogy "emberi tényező", programozási hiba okozhatta a bajt. Felmerült annak a lehetősége is, hogy amíg a Szojuz hordozórakéta navigációs rendszerébe Vosztocsnijt adatait táplálták be kiinduló állomásként, addig a Fregatéba Bajkonur koordinátái kerültek, és ez okozta a bajt.

MTI