Brexit - Donald Tusk: közelebb került az áttörés

2017. december 4. 21:32

Közelebb került az áttörés az Egyesült Királyság uniós kiválásának feltételeiről szóló tárgyalásokon - közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfőn Brüsszelben, miután telefonon egyeztetett Leo Varadkar ír kormányfővel.

Tusk a Twitteren "biztatónak" nevezte az előrelépést az ír-északír határellenőrzés ügyében, valamint arról számolt be, hogy "közelebb került" a jövőbeli EU-brit kapcsolatrendszerről szóló második tárgyalási szakasz megkezdése.



Az ír kormányfő Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével is beszélt hétfőn - közölte Margarítisz Szkínász, a brüsszeli testület szóvivője.



Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) Brexit-ügyi főtárgyalója derűlátásának adott hangot, és 50 százalékra tette az esélyét annak, hogy még hétfőn sikerül megegyezésre jutni a Juncker és Theresa May brit miniszterelnök közötti brüsszeli találkozón.



Philippe Lamberts, az EP zöldpárti frakciójának társelnöke eközben azt közölte, hogy "úgy tűnik, a brit kormány végre megbékélt a valósággal, és hajlandó azokra a szükséges engedményekre, amelyek lehetővé teszik a második tárgyalási szakasz megindítását.



May később Tuskkal is egyeztetni fog Brüsszelben.



Donald Tusk hétfőig adott határidőt Londonnak arra, hogy a kilépési feltételrendszer nyitott kérdéseiben érdemi haladás történjen, kilátásba helyezve, hogy ennek hiányában a decemberi EU-csúcson nem lesz lehetséges a döntés a Brexit utáni kapcsolatrendszerről szóló következő tárgyalási szakasz megnyitásáról.



A bennmaradó tagállamok vezetői a december 14-15-i csúcstalálkozójukon fognak dönteni arról, szerintük történt-e már elegendő előrehaladás ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a második egyeztetési szakaszra, a jövőbeli kapcsolatok kérdéseire.

