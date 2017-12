Szocialista lesz az eurócsoport új elnöke

2017. december 4. 21:41

Mario Centeno portugál pénzügyminisztert választották az eurócsoport új elnökévé a közös fizetőeszközt használó uniós tagállamok tárcavezetőinek hétfői brüsszeli értekezletén.

Az új elnököt egyszerű többséggel választották meg két és fél évre az euróövezeti pénzügyminisztereket tömörítő testület tagjai.



A csoportot jelenleg vezető, holland szociáldemokrata Jeroen Dijsselbloem mandátuma 2018. január 13-án jár le, a tisztséget ezután fogja átvenni az utódja.



Szakértők szerint a papírforma érvényesült, ugyanis a legnagyobb esélyesként az 50 éves Centenót tartották számon, aki hivatalosan független politikusként tagja a szocialista portugál kormánynak.



A posztért Centeno mellett három jelölt szállt versenybe: Dana Reizniece-Ozola lett, Pierre Gramegna luxemburgi és Peter Kazimir szlovák pénzügyminiszter.



Az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója korábban hangsúlyozta: az eurócsoport következő elnökének is szociáldemokrata politikust kell választani, ugyanis "veszélyes" lenne, ha a főbb uniós intézmények - az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament - után újabb testület is néppárti vezetés alá kerülne.



Szakértők szerint a portugál politikus győzelme "új korszak" kezdetét jelzi az euróövezet számára, és elmozdulást jelenthet a csoportot az utóbbi években uraló megszorításpárti "mantrától"



Centeno, akinek a minisztersége alatt "modellországgá" vált a válság sújtotta Portugália, kijelentette: célja a konszenzuskeresés lesz ebben a kihívásokkal teli időszakban, és azon fog dolgozni, hogy véget vessenek ennek az Európa számára rendkívül nehéz időszaknak.



Dijsselbloem a voksolást követően gratulált a győztesnek, hangsúlyozva, a legfőbb cél továbbra is az eurócsoport egységének megőrzése kell legyen.

MTI