Csehországi választások - tovább erősödött az ANO

2017. december 4. 22:33

Egy hónappal az október második felében lezajlott csehországi képviselőházi választás után továbbra is a jobbközép ANO mozgalom volt a legnépszerűbb párt Csehországban. A legnagyobb mértékben azonban a parlamenti újonc, a Cseh Kalózpárt erősödött, míg a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták támogatottsága tovább esett.

A Kantar TNS társaság most nyilvánosságra hozott felmérése szerint november második felében az ANO mozgalom 30 százalékos támogatottsággal nyerte volna meg a választást, az októberi 29,64 százalék helyett. A második helyen a Cseh Kalózpárt végzett volna 14 százalékkal, míg októberben 10,79 százalékot kaptak. A jobboldali Polgári Demokratikus Párt (ODS) támogatottsága ugyan 11,32 százalékról 12 százalékra emelkedett, de ez a korábbi második hely helyett most csak a harmadik helyre lenne elegendő. A negyedik helyen a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) végzett 9,5 százalékkal. Októberben ez a mozgalom 10,64 százalékot kapott.



A mostani felmérés kimutatta, hogy tovább folytatódik a kommunisták, a szociáldemokraták, a két kisebb jobboldali párt (TOP 09, STAN) és a kereszténydemokraták lejtmenete. A kereszténydemokraták (KDU-CSL) népszerűsége az ötszázalékos parlamenti küszöb alá esett vissza.



Andrej Babisnak, az ANO mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnökének azon tervéről, hogy kisebbségi kormányt alakít, mert szinte senki sem akar vele kormánykoalícióra lépni, a most megkérdezettek 53 százaléka úgy vélte: ebben a helyzetben ez logikus lépés. Ennek ellenkezőjével, hogy további kormányalakítása tárgyalásokra, további erőfeszítésekre lenne szükség, az emberek 38 százaléka értett egyet.

MTI