225 éves a Ferencváros

2017. december 4. 23:29

Tarlós: a városépítés Ferencváros jelenkori történetének erős pillére

A városépítés Ferencváros jelenkori történetének erős pillére, a IX. kerület minden eredménye Budapest épülésére is szolgál - mondta Tarlós István főpolgármester hétfőn Budapesten, a 225 éves Ferencváros alapításának napja alkalmából tartott díszünnepségen.

A Nemzeti Színházban tartott rendezvényen Tarlós István beszélt arról, hogy a főváros vezetése felismerte az építészeti és természeti értékek védelmének fontosságát, ezért több alkalommal igyekezett célzott támogatást is nyújtani a városrésznek, amelynek vezetésével kiváló a főváros együttműködése.



Az elmúlt években a közös érdekek mentén, az egyetértés jegyében születtek és születnek meg Ferencvárosban a főváros által finanszírozott fejlesztések - mondta a főpolgármester.



Tarlós István szólt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások felújítására, a Középső-Ferencváros épületeinek és tereinek megújítására elnyert milliárdos nagyságrendű városrehabilitációs támogatás felhasználhatóságát a Fővárosi Közgyűlés meghosszabbította, ezzel a kerület vezetésének lehetősége nyílt a teljes támogatási összeg felhasználására.



A Bálna és a Petőfi híd közötti zöldterület rendkívül jó adottságai ellenére korábban méltatlanul mellőzött partszakasz volt. A főváros pályázatán a kerület csaknem félmilliárd forintot nyert, amelyből a három hektáros park megújult - mondta, hozzátéve, hogy 2019-ben a Belső-Ferencváros új főteret kap. A pályázaton elnyert 250 millió forintos fővárosi támogatás a Bakáts tér komplex megújításához járul hozzá. A rehabilitációhoz kapcsolódik a templom és a templomkert felújítása is.



A főpolgármester beszélt arról is, hogy Budapest új arculatának kialakítása, a közösségi terek megteremtése egyre inkább egy élhető város képét mutatja, ezzel a főváros 2010 óta előkelő helyet szerzett az európai fővárosok rangsorában.



Tarlós István kiemelte, hogy Budapest fejlődése elképzelhetetlen lenne Ferencváros fejlődése nélkül. Központi fekvésével összeköttetést teremt a főváros belső és külső területei között, továbbá otthon ad "Magyarország legjobb, legnépszerűbb, legpatinásabb és legeredményesebb labdarúgó klubjának is" - mondta.



A főpolgármester felidézte, hogy a városnegyed körvonalai a XVIII. század végén alakultak ki, 1792. december 4-én, pontosan 225 éve a Kecskeméti kapun kívül és az attól délre eső területet I. Ferenc császár trónra lépése alkalmából Ferencvárosnak nevezték el.



Bácskai János (Fidesz-KDNP), a kerület polgármestere elmondta, Ferencvárosban 25 éve küzdenek a szociális városrehabilitáció keretében azért, hogy "legyen komfortos Ferencváros". Még kilencszáz család vár erre - tette hozzá.



Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója az ünnepségen egyebek között arról beszélt, hogy az általa öt éve vezetett Nemzeti Színházban a "nemzet színházát szeretnék felépíteni". Szeretnénk jelen lenni mindenütt: vidéken és külhoni területeken is - mondta, hozzátéve: ezzel együtt itt, Ferencvárosban vagyunk otthon.



Az ünnepségen "Pro Urbe Ferencváros" díjakat, polgármesteri elismerő okleveleket, valamint díszpolgári címet is átadtak. Az idén a "Ferencváros Díszpolgára" címet Demjén Ferenc könnyűzenei szerzőnek, előadónak ítélték oda.



"Pro Urbe Ferencváros" díjat kapott Szencz Mátyásné óvodavezető, a Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Bakáts téri ének-zenei általános iskola kórusa. A kórus világra szóló ismertségre tett szert Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmjében, amely elnyerte az Amerikai Filmakadémia díját, az Oscar-díjat.



Az elismeréseket Bácskai János adta át a kitüntetetteknek.

MTI