Januárban a Dunán a Mária Terézia kétrészes film

2017. december 5. 01:10

Januárban mutatják be a közmédia Duna csatornáján a magyar, a szlovák, a cseh és az osztrák közmédia közös készítésű, Mária Terézia mini sorozatát - hangzott el a film - hétfőn a pozsonyi várban tartott - beharangozó sajtótájékoztatóján.

A kétrészes film - amelyet Mária Terézia születésének 300. évfordulója alkalmából készítettek - az uralkodó fiatal éveit mutatja be. A film az első olyan nagy volumenű filmes alkotás amelyet a négy ország közmédiája, az MTVA, a szlovák RTVS, a cseh CT és az osztrák ORF közösen készített.



A Mária Terézia mini sorozatot Mirka Zlatníková forgatókönyve alapján az Amerikában élő, temesvári születésű Robert Dornhelm rendezte. A cseh közmédia kezdeményezése alapján, négy köztévé közös finanszírozásában készült film főszerepét az osztrák Marie-Luise Stockinger alakítja, ám a történelmi drámában cseh, szlovák és magyar színészek is szerepet kaptak, köztük Tenki Réka, Nagy Ervin és Adorjáni Bálint is. A kétrészes filmet idén tavasztól őszig forgatták, főként csehországi helyszíneken, de részben Pozsonyban, Bécsben és Toszkánában is.



A film pozsonyi beharangozó sajtótájékoztatóján a rendezőn és a szereplőgárda jelentős részén kívül a négy ország közmédiájának vezető képviselői is részt vettek.



Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója beszédében a régió közmédiáinak sikeres együttműködését emelte ki. Rámutatott: a négy nemzetnek közös a múltja, keresztény kultúrája a közmédiának pedig az is a feladata, hogy ezt a közös múltat bemutassa.



Jaroslav Rezník, a szlovák közmédia (RTVS) vezérigazgatója a rendszerváltoztatás utáni három évtized közös útkereséséről beszélt, leszögezve: a Mária Terézia koprodukció ennek az időszaknak a legnagyobb közös tévés megnyilvánulása.



Alexander Vrabec, az osztrák ORF vezérigazgatója egyedülállónak nevezte a film létrehozásához vezető projektet és nagyon jónak az annak megvalósítása során megvalósult együttműködést.



Ján Maxa, a cseh köztévé programfejlesztési igazgatója a film készítéséről azt mondta: annak folyamán ugyan sok kompromisszumot kellett kötni, de ezek egyike sem lett olyan, ami kihatott volna a végeredményre.



A film magyarországi elő bemutatójára december 18-án a Magyar Rádió márványtermében kerül sor, az alkotást a közmédia Duna csatornája januárban tűzi műsorára.

MTI