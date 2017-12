Izrael ismét légitámadást hajtott végre Szíria ellen

2017. december 5. 08:53

Az izraeli légierő harci repülőgépei a libanoni légtérbe behatolva légitámadást hajtottak végre hétfő éjjel egy szíriai katonai létesítmény ellen. A Damaszkusz nyugati külvárosában, Dzsamrajában lévő kutatóintézetre már korábban is mért csapást Izrael - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.

Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz közeli források szerint a támadást a szíriai légvédelmi rendszer részben elhárította: elfogott három izraeli rakétát. A Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez közel álló el-Majádín tévétársaság szerint pedig a harci gépek hat rakétát indítottak el. A szíriai elnöki palotától csupán néhány kilométerre lévő katonai létesítményben keletkezett esetleges károkról nem szóltak. Dzsamrajában több más katonai létesítmény is található, köztük vegyi fegyvereket gyártó üzemek és fegyverraktárak.



Izrael egy héten belül már másodszor hajtott végre rakétatámadást Szíria ellen. Péntek éjjel egy Damaszkusztól tizenöt kilométerre délnyugatra lévő, al-Kiszva város melletti katonai tábort lőttek, ahol az izraeli kormány szerint mintegy ötszáz iráni katona állomásoztatását tervezték.



Szíriai jelentések szerint Izrael 2013-ban kétszer is csapást mért a szóban forgó katonai kutatóintézetre, először az ott tárolt, és a Hezbollahnak szánt Fath 110 típusú iráni rakéták megsemmisítése céljából.



Az izraeli hadsereg az elmúlt években több tucatszor hajtott végre hasonló légitámadást a Hezbollahnak szánt fegyverszállítmányok ellen, leginkább a szíriai légtérbe behatolva. Az izraeli hadsereg szóvivői általában nem erősítették meg, de nem is tagadták, hogy ezek a bevetések megtörténtek.

MTI