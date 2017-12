NKI: visszafelé sülhet el a DK kampánya

2017. december 5. 08:57

Visszafelé sülhet el a Demokratikus Koalíció (DK) javaslata, hogy vegyék el a külhoni magyarok szavazati jogát - hangsúlyozta az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában a Nemzetpolitikai Kutató Intézet igazgatója.

Kántor Zoltán arról beszélt: a külhoniak többsége megszerezte a magyar állampolgárságot, 2014-ben számosan voksoltak közülük, és ez várható jövőre is. Sokan ugyanakkor éppen a DK-felvetés hatására jelezték, hogy "csak azért is" leadják az országgyűlési választáson szavazatukat, holott ezt korábban nem tervezték - tette hozzá.



Az igazgató felidézte: a kettős állampolgárságról napra pontosan 13 évvel ezelőtt rendezett népszavazás eredményét "pofoncsapásként élték meg" a külhoni magyarok, ezt ki is vetítették a magyarországiakra, és a dolgok csak 2010 után, az állampolgárság megadásával kerültek a helyükre.

MTI - M1