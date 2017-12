Fidesz: a baloldal megsebezte a külhoni magyarságot

2017. december 5. 10:54

A Fidesz szerint 13 éve, a 2004. december 5-ei kettős állampolgárságról szóló népszavazáson a baloldal megbocsáthatatlanul megsebezte a külhoni magyarságot, és a Demokratikus Koalíció (DK) most újra ellenük indítottak gyűlöletkampányt.

Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója keddi közleményében azt írta: Gyurcsány és a szocialisták gyűlöletkampánya magyart magyar ellen fordított és emiatt a magyarok kettős állampolgárságáról szóló népszavazás elbukott.



"Tizenhárom évvel a szégyen napja után elmondhatjuk, hogy a Fidesz-KDNP kormánynak köszönhetően a magyar nemzet hitében és állampolgárainak számában is megerősödött. Egymillió külhoni magyar vált közjogilag ismét a magyar nemzet részévé, egymillióval többek vagyunk, egymillióval erősebbek vagyunk" - áll a közleményben.



A Fidesz szerint ugyanakkor a baloldalon azóta sem változott semmi: "Gyurcsányék újra a külhoni magyarok ellen indítottak gyűlöletkampányt, migránsok tömegeit akarják befogadni, de a magyarokra nemet mondanak".



A kormánypárt értékelése szerint ráadásul a "pénzért és a hatalomért mindenre képes Jobbik" is elárulta a határon túli magyarokat: Vona Gábor ma már a baloldal kegyeit keresi, a Jobbik politikusai pedig a Kárpát-medencei magyarokat sértegetik.



Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szintén közleményben emlékezett meg a népszavazásról, amelyet a rendszerváltozás utáni magyar politika egyik legszomorúbb napjának nevez. Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke azt írta, még mindig az a Gyurcsány Ferenc lehet a baloldal vezetője, aki "rendre próbál rátenni egy lapáttal az akkori nemzetárulására, most épp a DK nevű káros formáció élén". Vona Gábor és néhány jobbikos frakciótársa pedig nem vett részt a 7 évvel ezelőtti, nemzetegyesítő történelmi szavazáson - tette hozzá, hangsúlyozva: a kormánypártok ezzel szemben mindig is a határon túli magyarok mellé álltak, támogatják őket küzdelmeikben, boldogulásukban.

MTI