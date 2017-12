Őrizetbe vették Kijevben Miheil Szaakasvilit

2017. december 5. 12:35

Az ukrán hatóságok bűnszervezetekkel folytatott együttműködés gyanújával őrizetbe vették kedden kijevi lakásában Miheil Szaakasvili volt odesszai kormányzót, egykori georgiai elnököt - közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálata az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint.

Őrizetbe vétele előtt Szaakasvili felmászott nyolcszintes háza tetejére, és azzal fenyegetőzött, hogy leugrik.



Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint Szaakasvili mintegy száz feldühödött híve útját állta az autónak, amelybe a volt georgiai elnököt ültették, ezért egyelőre nem tudták elvinni a helyszínről.



Szaakasvili támogatói összecsaptak a rendőrökkel, az összetűzésben többen megsebesültek, civilek és rendfenntartók is, de számuk egyelőre nem ismert. Eddig a tiltakozók közül öt személyt vettek őrizetbe. A helyszínre kivonult a nemzeti gárda. Szaakasvili egyik híve tiltakozásul benzinnel leöntötte és fel akarta gyújtani magát.



Az incidens az UNIAN tudósítása szerint azzal kezdődött, hogy házkutatást tartottak a főügyészség és az SZBU emberei - utóbbi Alfa nevű különleges egységének tagjaival megtámogatva - a volt kormányzó belvárosi, a Majdan, azaz a Függetlenség terének közvetlen közelében lévő lakásában.



A hírügynökség értesülése szerint Szaakasvilit azzal gyanúsítják, hogy tüntetéseit, amelyeket az elmúlt hetekben az ukrán fővárosban rendezett, a leváltott oroszbarát vezetés köréből finanszírozták. A georgiai politikus még a tetőn állva azt kiabálta, hogy a jelenlegi kijevi vezetés alkudott meg Moszkvával, és az egész mögött Vlagyimir Putyin orosz elnök áll.



Petro Porosenko ukrán elnök július végén megfosztotta ukrán állampolgárságától Szaakasvilit, akit maga nevezett ki 2015 májusában Odessza megye kormányzójává. Később azonban megromlott közöttük a viszony, főként azért, mert a georgiai politikus több ízben korrupcióval vádolta meg a kijevi központi vezetést.



Kormányzói kinevezésével egy időben Szaakasvili ukrán állampolgár lett, lemondva korábbi georgiai állampolgárságáról.



Szaakasvili 2004 és 2013 között Georgia elnöke volt. Elnöki mandátuma lejártával külföldre távozott. Georgiában hatalommal való visszaélés miatt büntetőeljárás indult ellene, jelenleg is körözik.



Nem sokkal azután, hogy ukrán állampolgársága elvesztésével hontalanná vált, Szaakasvili Ukrajnából is külföldre távozott. Szeptember 10-én azonban visszatért, méghozzá úgy, hogy híveitől körülvéve begyalogolt Ukrajnába Lengyelországból. Azóta több demonstrációt szervezett az általa Ukrajnában alapított Új Erők Mozgalma nevű pártjával, legutóbb múlt vasárnap. Azt követelte, hogy a parlament hozzon törvényt még ezen a héten az államfő alkotmányos vád alá helyezésének (impeachment) rendjéről.

A Kreml nem reagál "tetőn ülő emberek" szavaira

A Kreml nem kívánja kommentálni a Kijevben őrizetbe vett Miheil Szaakasvili egykori georgiai elnök és volt odesszai kormányzó kijelentéseit, mert nem szokott hozzá, hogy "tetőn ülő emberek" szavaira reagáljon - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak.

Peszkov arra utalt, hogy Szaakasvili az őrizetbe vételét megelőzően a lakását magában foglaló többemeletes ház tetején Vlagyimir Putyin orosz elnököt gyanúsította meg "elrablásának" előkészítésével. A politikus öngyilkossággal fenyegetőzött, és orosz híradások szerint szidalmakat szórt Petro Porosenko ukrán elnökre. A volt georgiai vezető az elmúlt hetekben a Porosenko lemondását követelő tüntetések vezéralakja volt Kijevben.



"Kijev ismét meglep, és Szaakasvili is ismét meglep bennünket. A nyakkendőevéstől a tetőre való felmászásig meghatározott utat tett meg ő a politikában, és ez az út tövises volt. Nehéz a helyzete" - fogalmazott Peszkov.



"Nem szoktunk hozzá, hogy tetőn ülő emberek szavaira reagáljunk" - mondta.



Peszkov szavaival arra a - 2008-as orosz-grúz háború idején készült - videofelvételre utalt, amelyen Szaakasvili telefonhívás közben, feltehetően kapcsolásra várva, a nyakkendőjét rágta. Moszkvában a volt grúz elnököt teszik felelőssé az orosz-grúz konfliktus kirobbantásáért, amiért erővel próbálta meg visszafoglalni a Grúziától való elszakadását egyoldalúan kikiáltó Dél-Oszétiát, aminek mások mellett orosz békefenntartók is áldozatául estek.



"Emiatt fájjon Ukrajna feje, ilyet az ember még az ellenségének sem kíván" - válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy Moszkva megpróbál-e valaki pártjára állni Porosenko és Szaakasvili vitájában. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország az ukrán népet nem tekinti ellenségének.



Peszkov a sajtó munkatársaival lefolytatott keddi telefonos konferenciabeszélgetésen nem kívánta megnevezni azt a dátumot, amikor a tervek szerint negyedik alkalommal tanácskozik majd a délkelet-ukrajnai helyzet rendezéséről Kurt Volker, az amerikai külügymisztérium ukrajnai különmegbízottja és Vlagyiszlav Szurkov orosz elnöki tanácsadó. Jon Huntsman moszkvai amerikai nagykövet a Kommerszant FM orosz rádiónak hétfőn kijelentette, hogy Volker és Szurkov legközelebb a jövő héten ül majd ismét tárgyalóasztalhoz.

MTI