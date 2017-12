MSZP: nemzeti érdek a szegénység felszámolása

2017. december 5. 15:43

Az MSZP nőtagozatának elnöke a szegénység felszámolását nevezte az egyik legfontosabb nemzeti érdeknek kedden Budapesten, az Ötvenhatosok terén tartott sajtótájékoztatón.

Gurmai Zita azt mondta, az MSZP nemcsak beszél a szegénység elleni harcról, hanem tesz is érte.



Hozzátette: a nőtagozat 20 éve szervezi jótékonysági akcióit; most, az adventi időszakban az ország minden pontján, az MSZP irodáiban gyűjtenek tartós élelmiszert, játékot, takarítószereket, fát a nehéz sorsú embereknek.



Az MSZP országos elnökségének tagja szerint Magyarországon több mint négymillió ember nélkülöz, és az ország nem lehet versenyképes, ha ezzel nem foglalkoznak.



Miközben Mészáros Lőrinc bankszámlája hízik, a magyarok elszegényednek - közölte.



Gurmai Zita a sajtótájékoztató után egy ajándékcsomagot vitt be az Ötvenhatosok terén található adományozói központba, a Mikulásgyárba.

MTI