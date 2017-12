Női kézilabda-vb - Először győzött a magyar válogatott

2017. december 5. 16:07

A magyar női kézilabda-válogatott 33-15-re legyőzte Argentína csapatát kedden a németországi világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, Bietigheim-Bissingenben.

A magyar együttes szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, vasárnap a svédektől 25-22-re kapott ki a B csoportban, következő ellenfele pedig Lengyelország lesz csütörtökön 14 órától. A csoportnak tagja még Csehország, a nyolcaddöntőbe az első négy helyezett jut.



Eredmény, 3. forduló, B csoport:

Magyarország-Argentína 33-15 (18-7)



Bietigheim-Bissingen, 2200 néző, v.: Schulze, Tonnies (németek)

lövések/gólok: 43/33, illetve 36/15

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/1

kiállítások: 8, illetve 4 perc



Magyarország: Janurik - Schatzl 3, Szöllősi-Zácsik 2, Kisfaludy 2, Szekeres 2, Kovács A. 7, Lukács 3. Cserék: Görbicz 4, Klivinyi 2, Mayer 2, Bódi 3, Kovacsics 1, Háfra 2, Tóth G., Mészáros



Pontatlan támadójátékkal kezdtek a magyarok, a labdavesztések és a rossz lövések miatt csak a tizedik percben vezettek először (4-3). Aztán Janurik Kinga védései és Kovács Anna góljai lendületet adtak a csapatnak, amely így fokozatosan növelte előnyét.

Az ellenfél nyolc percen keresztül nem talált a hálóba, a magyarok közül pedig önbizalom növelő gólokat dobtak azok a játékosok, akiknek eddig problémájuk volt a helyzetkihasználással. A 27. percben már tíz találat volt a különbség, és gyors ellentámadások végén elért góljainak köszönhetően a szünetig ezt tovább növelte a magyar csapat (18-7).



A második felvonást sem kezdték ugyanakkor jól a magyarok, ezért Kim Rasmussen szövetségi kapitány a hatodik percben időt kért, hiszen tíz alá csökkent a különbség (20-11). Ezt követően hatékonyabbá váltak a támadások, és egy 8-1-es sorozattal sikerült megalapozni a rendkívül fölényes sikert (33-15).



Az argentin válogatott legeredményesebb tagja öt találattal Florencia Ponce de Leon volt. A meccs legjobbjának nem a hét gólos Kovács Annát, hanem a kapus Janurik Kingát választották.

Rasmussen a hozzáállással és a védekezéssel elégedett

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya elégedetten nyilatkozott a hozzáállásról és a védekezésről, miután csapata 33-15-re legyőzte Argentínát a németországi világbajnokság keddi játéknapján.

"A védekezésünk ma is rendben volt, és elégedett vagyok a hozzáállással is, de a támadójátékunk néha még mindig akadozott" - mondta a lefújás után a dán edző. Hangsúlyozta, nagyon örül, hogy a norvégok és a svédek elleni mérkőzésekkel ellentétben ezúttal gyors ellenakciók végén is eredményesek voltak a magyarok.



A válogatott szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, vasárnap a svédektől 25-22-re kapott ki a B csoportban, Bietigheim-Bissingenben, csütörtökön pedig Lengyelországgal találkozik.



Rasmussen dicsérte Kovács Annát, akinek - elmondása szerint - kellett hat-hét perc, hogy játékba lendüljön, de utána a mezőny legeredményesebb tagja lett hét góllal. Hozzátette, ezúttal lehetőséget adhatott azoknak is, akik eddig kevesebbet játszottak a világbajnokságon. Az argentinokról csak annyit jegyzett meg, "lesznek ennél erősebb ellenfeleink is".



A hátralévő két csoportmeccsen a kerethez kedden csatlakozott Szucsánszki Zita is pályára léphet, de a szövetségi kapitány továbbra sem árulta el, melyik játékos helyére cseréli be a Ferencváros irányítóját, bár a fejében már körvonalazódik a döntés.



Az argentinok ellen két gólt szerző Szekeres Klára elmondta, az első néhány percben változatlanul görcsösek voltak, tíz perc kellett, hogy alkalmazni tudják a megbeszélteket. Ezenkívül a gyors indítások utáni találatokat, illetve a kapus Janurik Kinga remek teljesítményét emelte ki az FTC védőjátékosa.

MTI