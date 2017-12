Önálló listájuk lesz Gyurcsányéknak

2017. december 5. 17:20

A DK elnöksége a jövő héten dönt arról, hogy kik szerepelnek majd az országos listájukon. A koordinált jelöltállításról továbbra is tárgyalnának az MSZP-vel.

A Demokratikus Koalíció elnöksége a jövő hét végén dönt a DK országos listájának összetételéről – mondta el Gréczy Zsolt az atv.hu megkeresésére.

Egy dolog biztos: Gyurcsány Ferenc lesz a listavezető.

A DK szóvivője ugyanakkor azt is elmondta, hogy a koordinált jelöltállításról továbbra is folytatják a tárgyalásokat az MSZP-vel.

Meggyőződésük, hogy azon múlik a választás sorsa, hogy mind a 106 egyéni körzetben egy demokrata jelölt induljon a fideszes és jobbikos jelölttel szemben. Azt is szeretné elérni a Demokratikus Koalíció, hogy a 106 jelölt elosztása arányos legyen.

Volt már egy közös lista

Az ATV főmunkatársa, Csuhaj Ildikó múlt hétfőn szerezte meg a közös listát az MSZP–DK megállapodásról a 106 egyéni körzetben. Másnap Gyurcsány Ferenc is megerősítette munkatársunknak, hogy a portálunk által közölt lista pontos. Molnár Gyula pedig egy hete megerősítette az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, hogy neki is megvolt a lista, amit be is vitt a szocialisták elnökségének.

Ugyanakkor ő már DK-listának nevezte azt, ami 95 százalékban a Gyurcsány-párt igényeit tartalmazza.

Erre válaszul Gréczy Zsolt kijelentette, a tervezeten „a Magyar Szocialista Párt küldöttsége számára elfogadott javaslatok voltak”, majd előálltak egy teljesen más javaslattal. Majd hozzátette: „csak a Magyar Szocialista Párt akar közös listát, senki más”.

atv.hu