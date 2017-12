Katalán ügyvéd: Puigdemont nem hagyja el Belgiumot

2017. december 5. 18:10

Az európai elfogatóparancs visszavonása ellenére Carles Puigdemont leváltott katalán elnök és kabinetjének négy tagja nem hagyja el Belgiumot - jelentett ki Paul Bekaert, a volt katalán elnök egyik ügyvédje Brüsszelben kedden.

Bekaert elmondta, a Carles Puigdemont volt katalán elnök és leváltott kormánya négy tagja ellen kiadott európai elfogatóparancs visszavonásával a belgiumi eljárás a végéhez közeledik. Ez nem jelenti azt, hogy védencei azonnal visszatérnének Katalóniába, ugyanis Puigdemont a december 21-re kiírt megismételt katalán parlamenti választások kampányát Belgiumból is folytatni tudja.



A La Libre Belgique belga napilap arról számolt be, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság keddi döntését követően Jaume Alonso Cuevillas, védőügyvéd a katalán televíziónak adott nyilatkozatában kijelentette, Spanyolország attól fél, hogy a belga döntés arculcsapás lesz számára. Az elfogatóparancs visszavonásának valódi oka a spanyol kormány attól való félelme, hogy Belgium megtagadja a kiadatást a tisztességes eljárás lefolytatása hiányának veszélye miatt - húzta alá.



A leváltott katalán elnök és kabinetjének négy tagja ügyben illetékes ügyészség keddi tájékoztatása szerint a megkezdett eljárás keretében újabb meghallgatásra kerül sor annak ellenére, hogy az elfogatóparancs visszavonásával "az ügy okafogyottá vált". Az ügyészség most arra vár, hogy a spanyol hatóságok erősítsék meg döntésük véglegességét - tették hozzá.



A következő meghallgatás időpontját az ügyészség nem pontosította, noha hétfőn, az akkor még érvényes elfogatóparancs értelmében december 14-re halasztották a belga bírósági döntést a katalán vezetők kiadatásával kapcsolatban.



Katalónia vezetése az október eleji, alkotmányellenes névszavazást követően egyoldalúan kinyilvánította Katalónia függetlenségét. A spanyol hatóságok ezt követően lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt eljárást kezdeményeztek a leváltott katalán kormány és a feloszlatott katalán parlament elnökségének tagjaival szemben, majd európai elfogatóparancsot adtak ki Puigdemont és négy társa ellen, akik október végén Brüsszelbe utaztak, miután a madridi kormányzat rendkívüli intézkedésként menesztette őket, és előrehozott helyi választásokat írt ki Katalóniában.

MTI