Gyurcsány szerint más a hangulat

2017. december 5. 22:11

Gyurcsány: állítsanak közös jelölteket a demokratikus ellenzéki pártok!

A demokratikus ellenzéki pártok közös jelöltállításának szükségességét fogalmazta meg a jövő évi parlamenti választásokra Gyurcsány Ferenc Barcson kedden.

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke pártja Soha ne szavazhasson, aki soha nem élt itt elnevezésű kampánya keretében tartott lakossági fórumán azt mondta: "a napnál is világosabb", a változást akarók többen vannak, mint a kormány támogatói. "Azt érzékelem, hogy más a hangulat", mint 2014-ben volt, olyanoknak is elegük van, akik akkor még bíztak a kormányban - tette hozzá a Móricz Zsigmond Művelődési Központban összegyűlt mintegy száztagú hallgatósága előtt.



A volt kormányfő úgy vélte: a feladat az, hogy a változást akaró demokratáknak közös jelöltjeik legyenek, mert a parlamenti többséget az egyéni választókerületekben elért győzelmek révén lehet megszerezni. A politikus az erről folytatott tárgyalásokról annyit jegyzett meg, nagyon reméli, hogy 2018 elején már nem ezek a viták terhelik a kormányváltó oldalt, "hanem arról lehet beszélgetni mindenkivel, milyen Magyarországot akarunk". "Bennem és az elnökség jelentős részében" van rugalmasság ezeken a tárgyalásokon, de azt "nem engedhetjük meg", hogy nagyjából ne arányos legyen a képviselet - szögezte le.



Szavai szerint ugyanakkor a kormányzópártok "pokoli adottságbeli különbségeket" hoztak létre maguk és az ellenzék között. "Mi érdemben dombnak felfelé próbáljuk meg teljesíteni a távot, ők a saját lehetőségeiket állandóan javítják, könnyítik, félnek tisztességes versenyben megmérkőzni" - közölte.



Ez a kormány lehajol minden szavazatért, eladja a lelkét is, ha kell - jelentette ki. Megjegyezte, a kormány az elmúlt hónapokban Kárpátalján, a Partiumban, Erdélyben "nem titkoltan" azért nyújtott támogatást különböző csoportoknak, szervezeteknek, egyházaknak, hogy megszerezze a határon túl élő magyarok voksait.



"Értem az emberek felháborodását, amikor sorban állnak nálunk aláírni azért", hogy akik soha nem éltek Magyarországon, ne szavazhassanak, mert nincs rendben, hogy úgy dönthet valaki, hogy annak következményeit nem viseli - mondta.



Hangsúlyozta, nem attól magyar valaki, hogy szavazhat, hanem attól, hogy ezt hordja a lelkében, ezt a nyelvet, gondolkodást, mentalitást érti. Ezt nem szabad kihasználni, ahogy az emberek vallásos meggyőződését, magyarságtudatát, kisebbségi létét sem. Engedni kell, hogy tisztességesen, normálisan, saját magunkról dönthessünk - jelentette ki, majd hozzáfűzte, szerinte ettől függetlenül a következő választás nem lesz sem tiszta, sem szabad.



A nyugdíjakról szólva kitért arra, hogy a mai öregségi nyugdíjasok nyugdíja biztonságban van, a rendszer azonban komoly kihívásokkal néz szembe a következő időszakban, a jövőben nyugdíjba készülők várhatóan egyre kevesebb járandóságuk lesz korábbi jövedelmükhöz képest.



Gyurcsány Ferenc a Soros-tervről azt mondta: a cél az, hogy "mindannyian féljünk", mert "akkor nem fogunk valóságos problémákkal foglalkozni és örülünk, hogy a nagy vezető megvédett bennünket, magyarokat".

MTI