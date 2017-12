BL- Csoportelső a Roma, kiesett az Atlético

2017. december 5. 22:58

Az AS Roma hazai pályán nyert a Qarabag ellen, az Atlético Madrid pedig döntetlent játszott a Chelsea vendégeként, így az olasz csapat csoportelsőként jutott tovább a Bajnokok Ligája C csoportjából, a madridiak pedig az Európa Ligában vigasztalódhatnak.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló:

A csoport:

Manchester United (angol)-CSZKA Moszkva (orosz) 2–1 (0–1)

gól: Romelu Lukaku (64.), Marcus Rashford (66.), illetve Alan Dzagojev (45.)



Benfica (portugál)-FC Basel (svájci) 0–2 (0–1)

gól: Mohamed Elyounoussi (5.), Dimitri Oberlin (65.)



A csoport végeredménye:

1. Manchester United 15 pont

2. FC Basel 12

3. CSZKA Moszkva 9

4. Benfica 0



B csoport:

Celtic Glasgow (skót)-RSC Anderlecht (belga) 0–1 (0–0)

gól: Jozo Simunovic (62., öngól)



Bayern München (német) - Paris Saint-Germain (francia) 3–1 (2–0)

gól: Robert Lewandowski (8.), Corentin Tolisso (37., 69.), illetve Kylian Mbappé (50.)



A csoport végeredménye:

1. Paris Saint-Germain 15 pont

2. Bayern München 15

3. Celtic Glasgow 3

4. Anderlecht 3



C csoport:

AS Roma (olasz)-Qarabag (azeri) 1–0 (0–0)

gól: Diego Perotti (53.)



Chelsea (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 1–1 (0–0)

gól: Stefan Savic (75., öngól), illetve Saul Niguez (56.)



A csoport végeredménye:

1. AS Roma 11 pont

2. Chelsea 11

3. Atlético Madrid 7

4. Qarabag 2



D csoport:

Olimpiakosz Pireusz (görög)-Juventus (olasz) 0–2 (0–1)

gól: Juan Cuadrado (16.), Federico Bernardeschi (90.)



FC Barcelona (spanyol)-Sporting Lisboa (portugál) 2–0 (0–0)

gól: Francisco Alcacer (59.), Jeremy Mathieu (90., öngól)



A csoport végeredménye:

1. FC Barcelona 14 pont

2. Juventus 11

3. Sporting Lisboa 7

4. Olimpiakosz 1



A kvartettek első két helyezettje jutott a nyolcaddöntőbe, míg a harmadikok átkerültek az Európa Liga kieséses szakaszába. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak.

m4sport.hu