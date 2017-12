NAV: hamis Hollóházi porcelánokkal kereskedtek

2017. december 6. 10:23

Hamis Hollóházi porcelánok készítése és forgalmazása miatt indítottak eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói - közölte Kovács Dorina, a NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense szerdán az MTI-vel.

A Hollóházi porcelánurnák kizárólagos forgalmazója fedezte fel, hogy rajtuk kívül más is árul ilyen terméket az interneten, ráadásul jóval olcsóbban. Mint kiderült, a zugkereskedő áruja sem minőségében, sem a Hollóházi minták használatában nem felelt meg a porcelángyár szigorú előírásainak.



A házkutatáskor kiderült, hogy a hamisítók házi körülmények között, fehér porcelánokra égették rá a mintákat és a Hollóházi márkajelzést. Ezen kívül ugyan eredeti Hollóházi, de selejtbe szánt gyártmányokhoz is hozzájutottak, amiket drágán, első osztályú áruként adtak el. Az urnák mellett étkészleteket és egyéb porcelán dísztárgyakat is hamisítottak, ezeket a nyomozók lefoglalták, értékük meghaladja a háromszázezer forintot, de a nyomozás további szakaszában az összérték minden bizonnyal emelkedni fog - tette hozzá Kovács Dorina.



A pénzügyi nyomozók az oltalom alatt álló termékek utánzása és értékesítése, vagyis iparjogvédelmi jogok megsértése miatt folytatják a nyomozást. Ez a bűncselekmény akár két év börtönbüntetéssel is sújtható.



A közleményből az is kiderül, hogy néhány éve, szintén a NAV pénzügyi nyomozói folytatták azt a büntetőeljárást, amelyben a Veszprémi Törvényszék hasonló bűncselekmény miatt börtönbüntetésre ítélt csalókat, akik egy másik híres magyar porcelánmárkát hamisítottak ugyanezzel a módszerrel. Akkor a bíróság másodfokon szigorította a büntetést azzal a céllal, hogy elriassza a további elkövetőket a hungarikumok hamisításától.

MTI