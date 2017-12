Hárfás nap lesz szombaton a Festetics Palotában

2017. december 6. 13:56

Vigh Andrea hárfabemutató koncertjeivel és fiatal hárfások bemutatkozó hangversenyével is várja a közönséget szombaton a budapesti Festetics Palota.

A gyerekeknek tartott délelőtti hangversenyen Vigh Andrea hárfaművész játékos formában mesél a hangszer 5000 éves múltjáról egészen napjaink zenéjének sokszínűségéig, érintve a könnyedebb műfajokat is. Délután a Zeneakadémia növendékei és a Rendkívüli tehetségek képzője diákjai mutatkoznak be. A két hangversenyre a belépés díjtalan, de regisztrálni kell a jakobikoncertinfo@gmail.com e-mail-címen.



Este 7 órakor folytatódik Vigh Andrea Az ötezer éves hárfa című, elsősorban felnőtteknek szóló hangszerbemutató koncertsorozata. A romantikus hárfát bemutató harmadik előadás vetített képekkel illusztrálva mutatja be a hangszer fejlődését és történetét az 1820-as évektől kezdve, s a korszak legszebb hárfára írt zeneművei is elhangzanak - közölték a szervezők az MTI-vel.



A második Hárfás napot a Festetics Palota Tükörtermében az MVM Koncertek részeként rendezik meg.

MTI