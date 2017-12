Egész Franciaország gyászolja a rocksztárt

2017. december 6. 14:11

Egész Franciaország gyászolta szerdán a 74 éves korában elhunyt, "a francia Elvisként" is ismert Johnny Hallyday francia rokcsztárt, aki csaknem hatvanéves karrier után több mint ezer dalt és világszerte több mint 100 millió eladott lemezt hagy maga után.

"Johnny Hallyday elment. Úgy írom le ezeket a szavakat, hogy nem hiszem el" - írta szerda hajnalban felesége, Laeticia. "Úgy hagy el minket ma éjjel, ahogy az egész életét élte, bátran és méltósággal" - tette hozzá.



nyáron még koncertkörúton fellépő sztár halálhíre nem érte meglepetésként a franciákat, miután március óta köztudott volt, hogy áttétes tüdőrákkal küszködött. Egy hónapja légzési zavarokkal került kórházba, de hat nappal később kérte, hogy szállítsák haza a Párizshoz közeli Marnes-la-Coquette-i otthonába, ahol reggel óta rajongók gyülekeznek és emlékeznek rá.



Johnny Hallyday halálhíréra az elsők között reagált Emmanuel Macron államfő, alig félórával a bejelentést követően.



"Mindannyiukban van valami Johnny Hallyday-ból (...) Nem felejtjük el sem a nevét, sem az arcát, sem a hangját, de főleg nem a fellépéseit, azzal a nyers és érzékeny líraisággal, amely mostantól teljesen a francia sanzon történelméhez tartozik. Amerika egy részét hozta be a nemzeti panteonba" - írta az elnök.



Később az algériai fővárosban a sajtónak nyilatkozva Macron a francia hősök közé sorolta az énekest, akinek halálát annál is megdöbbentőbbnek nevezte, hogy Hallyday "legyőzhetetlennek tűnt".



A francia televíziók és rádiók szerdán egész nap rendkívüli adást sugároztak, amelyben az énekesre emlékeztek barátai, politikusok, művészek, ismert személyiségek.



Nagyon szomorú vagyok Johnny Hallyday halála miatt. A showbusiness óriása volt, valóságos legenda" - írta a Twitteren Céline Dion.



A "legbelgább franciának" is nevezett sztár 1943. június 15-én született Párizsban Jean-Philippe Smet néven. Kisgyermekként került a művészvilágba: miután belga származású apja elhagyta a családot, pár hónaposan egyik anyai nagynénjéhez került, akinek lányai táncosnők voltak. A kisfiú minden turnéjukra elkísérte a lányokat, akik közül az egyik amerikai férje, Lee Hallyday kezdte Johnnynak becézni. Jean-Philippe felcseperedve a férfi családnevéből és saját becenevéből alkotta meg művésznevét.



A franciák által egyszerűen csak Johnnynak nevezett énekes legismertebb dalait szinte minden francia ismeri, az is, aki nem volt a rajongója, számait rendszeresen játsszák a tévék és a rádiók, ő pedig az egyik leggyakrabban koncertező francia énekes volt. Még a nyári hónapokban is fellépett két legjobb barátjával, Jacques Dutronc és Eddy Mitchell énekesekkel, s az utolsó pillanatig egy új albumon dolgozott.





"Franciaország utolsó idolja ment el" a Les Échos című napilap szerint, míg a Le Monde szerint Johnny Hallyday nemzeti szimbólumnak számított.



Bár Johnny Hallyday Elvis Presley nyomdokain indult, nem lehetett a "király" egyszerű utánzójaként elkönyvelni, a franciás érzelmességből, könnyedségből mindig sikerült valamit még legrockosabb számaiba is belecsempésznie.



Népszerűsége hazájában öt évtizedig volt töretlen, csaknem minden évben jelent meg lemeze, stúdióalbuma vagy koncertválogatása, ezek közül 18 platinalemez lett, s 182 turnét énekelt végig, még 2005-ben is vezette a legjobban kereső francia énekesek listáját.



Noha zenei pályája során az angol-amerikai mintát tekintette irányadónak, Angliában és az Egyesült Államokban nem tudott átütő sikert elérni. Rajongótábora elsősorban hazájában, a franciául is beszélő európai országokban, a franciaajkú észak-afrikai területeken, valamint Latin-Amerikában jelentős, amikor például Las Vegasban lépett fel, a termet a Párizsból charterjáraton érkezett gall közönség töltötte meg.

Egész nap Johnny Hallyday slágerei szólnak a brüsszeli metróban

Egész nap Johnny Hallyday dalai szólnak szerdán a brüsszeli metróban tisztelgésként a hajnalban elhunyt francia énekes és színész emléke előtt - jelentette be a belga főváros tömegközlekedési vállalata (STIB).

"Johnny Hallyday emlékére ma az elhunyt legnagyobb slágereit fogjuk játszani a metróban" - írta a társaság reggel a Twitteren.



Számos francia nyelvű belga rádió- és tévécsatorna különleges adással készül a "francia Elvisként" is emlegetett énekes halála miatt.



Az RTBF közszolgálati televízió műsorában Rudy Léonet újságíró hangsúlyozta, hogy a belga apától született Johnny Hallyday "ikonná vált a francia kultúrában, nem pusztán egy énekes volt".



Charles Michel belga kormányfő szerda reggel "hatalmas művésznek" nevezte az énekest, akinek a nemzedékeken átívelő munkásságára mindig emlékezni fogunk.



"Életünk egy része távozik Johnny Hallyday-jel" - közölte Didier Reynders belga külügyminiszter.



Hallyday - eredeti nevén Jean-Philippe Smet - 74 éves volt, egy ideje rákbetegséggel küzdött. Pályafutása az 1960-as években kezdődött, és a francia szórakoztatóipar egyik legnagyobbjaként tartották számon.





Belga apjára tekintettel "érzelmi okokból" egy időben próbálta megszerezni a belga állampolgárságot, de aztán felhagyott ez irányú erőfeszítéseivel.



A 2016. március 22-i brüsszeli terrortámadás után más külföldi előadóktól eltérően Hallyday a biztonsági aggodalmak ellenére sem volt hajlandó törölni két belgiumi koncertjét.

