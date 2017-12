A Jobbik üdvözli a Kovács Béla elleni vádemelést

2017. december 6. 14:14

A Jobbik "nagy örömmel üdvözli a Központi Nyomozó Főügyészség Kovács Béla elleni vádemelését" - írta az ellenzéki párt szerdai közleményében, jelezve: 2014 májusa óta várják, hogy a bíróság előtt derüljön ki az igazság az őt ért vádakkal kapcsolatban.

Annak is hangot adtak: sajnálják, hogy "a fideszes államgépezet" 3 és fél éven keresztül húzta a nyomozást és a vádemelést. E mögött a kormánypárt politikai érdekeit feltételezi a Jobbik.



Ahogy 2014-ben, úgy most is abban érdekeltek, hogy teljes mértékben kiderüljön az igazság arról, hogy Kovács Béla elkövette-e az ellene vádként felhozott cselekményeket, vagy csak egy politikai koncepciós eljárás áldozata - fogalmaztak a közleményben, reményüket kifejezve, hogy a kérdésre minél hamarabb jogerős ítélet formájában ad választ a független magyar bíróság.



A Központi Nyomozó Főügyészség szerda reggel közölte, hogy vádat emeltek Kovács Béla, a Jobbik európai parlamenti képviselője ellen állam elleni és költségvetést károsító, továbbá közbizalom elleni bűncselekmény miatt. A politikust az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel, valamint jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, három rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásával vádolja a Központi Nyomozó Főügyészség.



Kovács Béla és három vádlott-társa szabadlábon védekezik.

MTI