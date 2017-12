Átadták a Karcagi Parkerdő Lombkorona sétányát

2017. december 6. 15:58

Csaknem 100 millió forint beruházásával egy mintegy hat méter magasan és több mint 300 méter hosszan épített Lombkorona sétányt adtak át szerdán a Karcagi Parkerdőben, a beruházás a Nefag Zrt. elmúlt években megkezdett közjóléti turisztikai fejlesztéseinek részeként valósult meg.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az ünnepségen elmondta: az erdők a táj jellegéből adódóan különösen fontosak az Alföldön, felbecsülhetetlenül értékes környezeti, gazdasági és társadalmi szolgáltatásokat nyújtanak és turisztikai vonzerővel is bírnak.



Hozzátette: a karcagi építmény bejárható teljes hossza 314 méter, a fa járószerkezet hossza 234 méter.



A miniszter szólt arról, hogy a Nefag Zrt. megtermelt eredményeinek jelentős részét fordítja közjóléti fejlesztésekre. A miniszter bízik abban, hogy a már ma is népszerű parkerdőt még többen látogatják a jövőben.



Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos elmondta: a regisztrált látogatóközpontokban a nyilvántartott látogatók száma 2010 óta mintegy 70 százalékkal nőtt. Ilyen ütemű növekedés mellett tíz év alatt megkétszereződik a látogatóközpontokba betérők száma. Példaként elmondta, hogy 2010 óta 38 új kilátó létesült, 31 kilátót felújítottak, 80 turistaház újult meg.



A kormánybiztos bízik abban, hogy a turisztikai attrakciókat nem csak Magyarországról, hanem külföldről is egyre többen látogatják majd - jegyezte meg Révész Máriusz.



Dégi Zoltán, a Nefag Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a karcagi Erzsébet liget lombkorona sétányának megépítésével a cég vezetése olyan fejlesztést valósított meg, amelyből nagyon kevés van az országban. A sétány különlegességét adja, hogy a fátlan Hortobágy szélén, mintegy oázisként jelenik meg egy parkerdőben.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter (b), Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos (b3), Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke (b4), Kovács Szilvia alpolgármester (b5) és Dégi Zoltán, a Nefag Zrt. vezérigazgatója (b6) a Karcagi Parkerdőben, a Lombkorona sétány avatásán 2017. december 6-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

MTI