Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el Romániában

2017. december 6. 16:38

Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el Romániában december 14-re, 15-re és 16-ra az ország utolsó, a trónról 1947-ben elűzött uralkodója, I. Mihály halála miatt. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a román kormány.

A svájci rezidenciáján 96 éves korában kedden elhunyt Mihály király hamvait december 13-án szállítják Romániába. A királyi háznak visszaszolgáltatott sinaiai Peles-kastélyba tervezett rövid kitérő után, ahol az állami méltóságok és tisztségviselők vesznek búcsút az elhunyttól, a volt uralkodó holttestét még aznap este felravatalozzák Bukarestben, a jelenleg szépművészeti múzeumként működő egykori királyi palotában. Itt a következő két napon bárki leróhatja kegyeletét.



A gyászszertartásra szombaton a román ortodox pátriárkatus bukaresti székesegyházában kerül sor, majd Mihály királyt a román uralkodók hagyományos nyughelyén, Curtea de Argesen temetik el az elmúlt években épült új ortodox székesegyházban.



A nemzeti gyásznapokat megelőzően a kétkamarás bukaresti parlament hétfői ünnepélyes együttes ülésén tiszteleg az elhunyt uralkodó előtt.



Kedden Klaus Iohannis államfő és Mihai Tudose miniszterelnök is erkölcsi példaképnek, történelemformáló személyiségnek, igaz hazafinak nevezte Mihály királyt, akinek - érdemei elismeréseképpen - a köztársasági Románia állami temetést rendez.



A kormányellenes megmozdulásokat szervező ellenzéki szervezetek közleményben tudatták, hogy felfüggesztik tüntetéseiket. A kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt is elállt a hét végére tervezett demonstráció megszervezésétől, amellyel a korrupcióellenes ügyészség állítólagos túlkapásai ellen szándékozott tiltakozni.



A királyi ház szerdán közleményt adott ki arról, hogy a román király halálával a trónörökös automatikusan királlyá (királynővé) válik, attól függetlenül, hogy uralkodhat-e, vagy sem, és attól függetlenül, hogy használni akarja-e később a király (királynő) címet, vagy sem. Az előírás I. Mihály legidősebb lányára, Margit trónörökös hercegnőre vonatkozik, akit a közéletből való visszavonulása alkalmával Mihály király tavaly a "Korona Őrének" nevezett ki, és akit a közlemény szerint immár megillet a Margit királynő cím.



I. Mihály gyermekként 1927 és 1930 között, majd 1940 és 1947 között volt Románia uralkodója. Fontos szerepet játszott az 1944. augusztus 23-i fordulatban, amikor a már hadszíntérré vált Románia szakított addigi szövetségeseivel, a tengelyhatalmakkal, és az antifasiszta koalíció oldalára állt át.



Romániában nagy tisztelet övezi a kommunizmus időszakát száműzetésben átvészelő volt uralkodót, akit csak évekkel az 1990-es rendszerváltás után engedtek be az országba. A Ion Iliescu vezette posztkommunista hatóságok úgy értékelték, hogy a király népszerűsége hatalmukat és a köztársasági államformát is veszélyezteti. Mihály király csak a kétezres években térhetett hosszabb időre vissza hazájába, amikor a visszakapta a korábban államosított ingatlanai egy részét.

MTI