BL - Kiesett a Leipzig és a Napoli

2017. december 6. 23:50

Az RB Leipzig és a Napoli sem jutott be a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. A Gulácsi Péterrel a kapuban felálló lipcseiek hazai pályán kikaptak a Besiktastól, míg a nápolyiak a Feyenoord otthonában szenvedtek vereséget a csoportkör utolsó fordulójában.

A Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató lipcseiek a török bajnok Besiktast fogadták Kassai Viktor játékvezetése mellett, s csak akkor juthattak volna a nyolcaddöntőbe, ha több pontot szereznek, mint a G csoport másik mérkőzésén az FC Porto a Monacóval szemben.



Az első negyedórában a hazaiak három ziccert is kihagytak, az isztambuliak pedig megszerezték a vezetést, mert a magyar származású Willi Orban szabálytalansága miatt jogosnak tűnő büntetőhöz jutottak, amit a spanyol Alvaro Negredo értékesített. Gulácsi a lövésnél az ellenkező irányba vetődött. A 22. percben Timo Werner betalált, de a bíró les miatt nem adta meg a találatot, és úgy tűnt, ezúttal is jól döntött, bár a 42 ezres közönség percekig tartó füttykoncerttel fejezte ki nemtetszését. Az FC Porto eközben - a kameruni Vincent Aboubakar duplájával - 2-0-ra vezetett az előző idényben BL-elődöntős Monaco ellen, és végül 5-2-re győzött. A szünetig hátralévő időben nagy erőkkel támadott az RB Leipzig, a Besiktas az ellentámadásokra rendezkedett be, ám az eredmény nem változott.



A játék képe a folytatásban sem változott, óriási német helyzetek maradtak ki, mert Tolga Zengin kapus bravúrosan védett. A 65. percben Jean-Kevin Augustin gólját érvénytelenítette les miatt Kassai, majd a hajrában kiállította Stefan Ilsankert, és a lipcseiek már emberhátrányban voltak, amikor az elefántcsontparti Naby Keitának sikerült egyenlítenie. Gulácsinak négy nagy védése is volt, azonban a brazil Anderson Talisca kapáslövésénél tehetetlennek bizonyult, így a Besiktas 2-1-re nyert, a 23 kapura lövésből csupán egy gólig jutó lipcseiek pedig az Európa Ligában folytathatják nemzetközi szereplésüket.



Így a Porto jutott a legjobb 16 közé azzal, hogy gólgazdag összecsapáson, közel egy órán át 10 a 10 ellen játszva begyűjtötte a három pontot a vendég Monaco ellen.



Az E csoportban mindkét hely gazdára várt a játéknap előtt, ezeket végül a hazai pályán gálázó, a mesterhármast jegyző Philippe Coutinho vezérletével hét gólt szerző Liverpool, valamint a Mariborból egy ponttal távozó Sevilla szerezte meg.



Az F jelű négyesben a második hely volt kiadó, ezt végül a Sahtar Donyeck érte el, amely 2-1-re legyőzte a Manchester Cityt. Az angol klub kispadján Josep Guardiola 100. BL-mérkőzésén ült a kispadon, hatodik vezetőedzőként elérve ezt a határt.



A címvédő, nyolcaddöntős továbbjutását már korábban bebiztosító Real Madridban betalált Cristiano Ronaldo, aki ezzel első játékosként szerzett gólt egy BL-csoportkör mind a hat összecsapásán, összesen kilencszer talált be. Egyben tovább javította saját csúcsát, és 19 góllal zárta a naptári évet a legrangosabb európai kupasorozatban.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

E csoport:

FC Liverpool (angol)-Szpartak Moszkva (orosz) 7–0 (3–0)

gól: Philippe Coutinho (4., 15., 50. – az elsőt 11-esből), Roberto Firmino (19.), Sadio Mane (47., 76.), Mohamed Salah (86.)



Maribor (szlovén)-Sevilla (spanyol) 1–1 (1–0)

gól: Tavares (10.), illetve Paulo Ganso (75.)



A csoport végeredménye:

1. Liverpool 12 pont

2. Sevilla 9

3. Szpartak Moszkva 6

4. NK Maribor 3



F csoport:

Sahtar Donyeck (ukrán)-Manchester City (angol) 2–1 (2–0)

gól: Bernard (26.), Ismaily (32.), illetve Sergio Aguero (92. – 11-esből)



Feyenoord (holland)-SSC Napoli (olasz) 2–1 (1–1)

gól: Nicolai Jörgensen (33.), Jerry St. Juste (91.), illetve Piotr Zielinski (2.)



A csoport végeredménye:

1. Manchester City 15

2. Sahtar Donyeck 12

3. SSC Napoli 6

4. Feyenoord 3



G csoport:

FC Porto (portugál)-AS Monaco (francia) 5–2 (3–0)

gól: Vincent Aboubakar (9., 33.), Yacine Brahimi (45.), Alex Telles (65.), Tiquinho (88.), illetve Kamil Glik (61. – 11-esből), Radamel Falcao (78.)

kiállítva: Felipe (38.), illetve Rachid Ghezzal (38.)



RB Leipzig (német)-Besiktas (török) 1–2 (0–1)

gól: Naby Keita (87.), illetve Alvaro Negredo (10. – 11-esből), Anderson Talisca (90.)

kiállítva: Stefan Ilsanker (82. – Leipzig)



A csoport végeredménye:

1. Besiktas 14 pont

2. FC Porto 10

3. RB Leipzig 7

4. AS Monaco 2



H csoport:

Tottenham Hotspur (angol)-APOEL (ciprusi) 3–0 (2–0)

gól: Fernando Llorente (20.), Hjong Min Szon (37.), Georges N'Koudou (80.)



Real Madrid (spanyol)-Borussia Dortmund (német) 3–2 (2–1)

gól: Borja Mayoral (8.), Cristiano Ronaldo (12.), Lucas Vazquez (81.), illetve Pierre-Emerick Aubameyang (43., 49.)



A csoport végeredménye:

1. Tottenham Hotspur 16 pont

2. Real Madrid 13

3. Borussia Dortmund 2

4. APOEL 2



A csoportok első két helyezettje jutott a nyolcaddöntőbe, míg a harmadikok átkerültek az Európa Liga kieséses szakaszába. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak. A nyolcaddöntő párosítását hétfőn sorsolják ki (élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu-n), a sorozat február 13-án folytatódik.



A BL-nyolcaddöntő csapatai:

csoportelsők:

Manchester United, Paris Saint-Germain, AS Roma, FC Barcelona, Liverpool, Manchester City, Besiktas, Tottenham Hotspur



csoportmásodikok:

FC Basel, Bayern München, Chelsea, Juventus, Sevilla, Sahtar Donyeck, FC Porto, Real Madrid

