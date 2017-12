Macron "barátként" érkezett Algériába

2017. december 7. 00:43

Emmanuel Macron először látogatott el szerdán francia elnökként Algériában, ahol kijelentette: barátként érkezett, de nem szeretne a volt francia gyarmat és Párizs közötti "fájdalmas múlt túsza" lenni.

A francia államfő mintegy egyórás megbeszélést folytatott algériai kollegájával, a 80 éves Abdelaziz Bouteflikával, de arra nem kísérhették el újságírók, a találkozóról egyetlen fotót tett közzé az algériai APS hírügynökség.



Az 1999 óta hatalmon lévő algériai elnök 2013-ban agyvérzést szenvedett, ami korlátozta mozgás- és beszédképességében. Azóta kerekesszékkel közlekedik, és az Algír nyugati részében fekvő zeraldai rezidenciájában dolgozik, itt fogad nagyon ritkán külföldi vendégeket.



"Nemzetközi témákat vitattunk meg, Donald Trump amerikai elnök döntését Jeruzsálem elismeréséről Izrael fővárosának, a líbiai válságra adandó választ, valamint a terrorizmus elleni küzdelmet a Száhel-övezetben" - mondta a francia elnök a találkozót követő sajtótájékoztatóján.



Az El Watan francia nyelvű és az El Khabar angol nyelvű helyi lapokban adott interjúban Emmanuel Macron elmondta: "konstruktív partnerként, Algéria barátjaként" érkezett Algírba.



"Egy olyan ország vezetőjeként, amely gyarmatosította Afrika egy részét, és miután egy olyan nemzedékhez tartozom, amely nem élt még ebben az időszakban, úgy vélem, hogy Franciaország megörökölte ezt a múltat, amit nem szabad elfelejtenünk. De meggyőződésem, hogy az én felelősségem az, hogy ne ragadjak bele ebbe a múltba" - mondta az interjúban a francia elnök.



"Olyan viszonyt szeretnék Algériai és Franciaország között, amelynek semmi köze ahhoz, amelyet évtizedek óta ismertünk (...) Engem nem akadályoz és nem gátol (ez a múlt)" - fogalmazott Macron az algériai hírügynökségnek.



"Csapda lenne tagadni és nem beszélni (a múltról), vagy a megbánásban maradni és abból nem lépni ki soha. A kapcsolataink lényege, hogy elismerjük mindabban ami történt, ugyanúgy a jót, mint a rosszat. Én már elég hangsúlyosan elismertem a rosszat, ami történt" - hangsúlyozta.



Előző látogatásán, februárban, még elnökjelöltként, Macron "emberiesség elleni bűncselekménynek" nevezte az 1830 és 1962 közötti gyarmatosítást, ami nagy reményeket váltott ki Algírban. Az algériai elnök júniusban, Algéria függetlenségének 55. évfordulója alkalmából küldött üzenetében azt kérte az új francia elnöktől, hogy ismerje el hivatalosan is azokat a szenvedéseket, amelyeket Franciaország a gyarmatosítás révén okozott az észak-afrikai ország népének.



Egy algériai újságíró azon kérdésére, hogy "Macron elnök" álláspontja megegyezik-e az "elnökjelölt Macron" véleményével, az államfő elmondta: "nem vagyok inkoherens ember. Ugyanaz az ember beszél most is". Ugyanakkor Macron nem ismételte meg azt, ami februárban mondott.



Emmanuel Macron jelezte, hogy "egy erős francia-algériai tengely szeretne létrehozni a Földközi-tenger térségében, amely Afrika felé folytatódik", és amely "ígéretes együttműködési lehetőségeket" hordoz magában gazdasági téren.



"Algériának jobban nyitnia kell. A befektetéseket még számos dolog fékezi" - hangsúlyozta Emmanuel Macron.



Franciaország jelenleg a legjelentősebb külföldi befektető az észak-afrikai országban, de egyre inkább csökken a részesedése az algériai piacon Kínával és másokkal szemben.



A francia elnök találkozott Ahmed Ouyahia algériai miniszterelnökkel is, akivel elsősorban a szomszédos Líbiában kialakult helyzetet vitatták meg, de a megbeszélésekről az algériai fél részéről senki nem nyilatkozott.



Az alig 12 órás látogatást követően a francia elnök az esti órában Katarba utazik tovább, ahol szintén a terrorizmus elleni küzdelem lesz a megbeszélések legfőbb témája.



Emmanuel Macron az elmúlt hónapokban számos kezdeményezést tett az afrikai és arab országok válságainak megoldására, december 13-ra pedig Párizsba hívta a nyugat-afrikai iszlamisták elleni harcra hivatott G5 Száheli Erők hatékony működését elősegítendő, az Egyesült Államokat az öt érintett ország (Burkina Faso, Csád, Mali, Mauritánia és Niger volt francia gyarmatok), az Afrikai Unió és az Európai Unió képviselőit.

MTI