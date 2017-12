A lengyel szejm elvetette bizalmatlansági indítványt

2017. december 7. 14:07

Elvetette csütörtökön a lengyel szejm a Beata Szydlo kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványt, melyet a fő ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO) nyújtott be.

A 460 fős alsóházban az indítvány ellen szavazott a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt 231 jelen lévő képviselőjén kívül 8 független honatya is. Támogatták viszont az indítványt a PO 129 képviselőjén kívül más ellenzéki honatyák is, így összesen 168 képviselő szavazott igennel.



A lengyel alkotmány szerint a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány feltétele egy miniszterelnök-jelölt előterjesztése: a PO Grzegorz Schetyna pártelnököt nevezte meg kormányfőjelöltjeként.



A szavazást rövid, de éles hangú parlamenti vita előzte meg. Beata Szydlo beszédében értelmetlennek nevezte az indítványt, utalva nemcsak a parlamenti erőviszonyokra, hanem a PO-nak az Európai Unió fórumain korábban tett lépéseire is. Ezek szerinte ártanak Lengyelországnak, a PO politikusai "sértik a lengyel állampolgárok jogát, hogy a demokratikusan megválasztott kormány által képviseltessék magukat".



Schetyna beszédében többek között azzal vádolta a kormányt, hogy "fasiszta magatartást" tűrt el a legnagyobb lengyel nemzeti ünnepen, a november 11-i függetlenség napján tartott varsói felvonuláson.



Annak a véleményének is hangot adott, hogy Lengyelországban valójában a PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski kormányoz "a hátsó ülésről", amit "diktatúrának" minősített.



Közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elvetése előtt a varsói elnöki palotában Andrzej Duda államfő fogadta Beata Szydlót, Jaroslaw Kaczynskit, valamint Marek Kuchcinskit, a szejm elnökét. Az államfő szóvivője szerint Andrzej Duda a több hete bejelentett kormányátalakítás "minél hamarabbi" végrehajtását kérte.



Csütörtök délután a PiS vezetése tárgyal, nem hivatalos bejelentések szerint ezt követően várható a kormányátalakításra vonatkozó döntések közlése. A PiS politikusai az előző napokban jelezték: a lehetséges személycserék bejelentése a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványra vonatkozó szavazás lebonyolítása után várható.



A PO már idén tavasszal is benyújtott egy bizalmatlansági indítványt Beata Szydlo kormányával szemben, ezt a PiS-többségű szejm idén áprilisban szintén elutasította.

MTI