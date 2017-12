Medvegyev: a NOB hatni akart az orosz elnökválasztásra

2017. december 7. 14:09

Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök azzal vádolta meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), hogy a testület az Oroszországot a phjongcshangi téli olimpiáról kizáró határozatának időzítésével hatást akart gyakorolni a közhangulatra a márciusi orosz elnökválasztás előtt.

Medvegyev, aki ismételten tagadta, hogy Oroszországban államilag támogatott doppingolás folyt, a csütörtöki moszkvai kormányülésen azt hangoztatta, hogy a NOB döntése az oroszok milliói számára súlyos csapást jelent. Sok sportoló számára pedig tragédia, mert a dél-koreai olimpia lehet az utolsó éremszerzési esélyük. Azt mondta, a kabinet támogatni fogja azokat a sportolókat, akik úgy döntenek, hogy egyéni alapon részt kívánnak venni a téli játékokon, ha erre megkapják a nemzetközi engedélyt. "Senkinek sincs joga ennek az ellenkezőjére utasítani őket" - jelentette ki. Az orosz kormány támogatni fogja azokat a sportolókat is, akiket a NOB megfosztott az olimpiai szereplés lehetőségétől - tette hozzá.



Az eltiltott versenyzők anyagi, szakmai és foglalkoztatási támogatásának szándékát Vitalij Mutko sportért felelős miniszterelnök-helyettes is megerősítette a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.



Közölte, hogy az NOB által az Oroszország ellen lefolytatott vizsgálat költségei fejében követelt 15 millió dollár kifizetése csak az Orosz Olimpiai Bizottsággal megkötendő megállapodás alapján lesz majd lehetséges.



Mutko azt is bejelentette, hogy kész "bármelyik pillanatban" visszavonulni, "ha ez bárkinek is a hasznára válik, vagy ha szükséges".



Medvegyev egyébként elrendelte, hogy a moszkvai doppingellenes központ fél éven belül váljon a Lomonoszov nevét viselő Moszkvai Állami Egyetem (MGU) szervezeti egységévé. Az erről szóló, az orosz kormány honlapján megjelent dokumentum szerint a szervezeti átalakítás célja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) azon követelményének teljesítése, hogy a nemzeti központok pénzügyi és gazdálkodási szempontból váljanak függetlenné.



A WADA novemberben elmarasztalta az Orosz Doppingellenes Ügynökséget (RUSADA) amiért az nem ismerte el nyilvánosan és fenntartások nélkül a Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság jelentésének következtetéseit, amelyek szerint Oroszországban államilag támogatott, rendszerszintű doppingolás zajlott. A RUSADA emellett nem engedett hozzáférést a WADA-nak a moszkvai laboratóriumban őrzött doppingtesztmintákhoz, arra hivatkozva, hogy azokat az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) ellenőrzi.



A csütörtöki kormánytanácskozáson Alekszandr Zsukov, az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke azt hangsúlyozta, hogy a RUSADA-t teljesen átalakították, vezetőségét lecserélték és az ügynökség függetlenné vált a kormánytól. Pavel Kolobkov sportminiszter közölte, hogy a doppingteszt-mintákat a WADA rendelkezésére fogják bocsátani, amint az SZK elvégzi az elemzésüket.

MTI