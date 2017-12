Női kézilabda-vb - nyolcaddöntős a magyar válogatott

2017. december 7. 17:49

A magyar női kézilabda-válogatott 31-28-ra legyőzte Lengyelország csapatát a németországi világbajnokság csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön Bietigheim-Bissingenben, ezzel biztosította a nyolcaddöntőbe jutást.

A magyar együttes szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, vasárnap a svédektől 25-22-re kapott ki a B csoportban, kedden 33-15-re legyőzte Argentínát, következő ellenfele pedig Csehország lesz pénteken 18 órától. A nyolcaddöntőbe az első négy helyezett jut.



Eredmény, 4. forduló, B csoport:

Magyarország-Lengyelország 31-28 (13-11)



Bietigheim-Bissingen, 1700 néző, v.: Alpaidze, Berezskina (oroszok)

lövések/gólok: 49/31, illetve 48/28

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 4/2

kiállítások: 8, illetve 2 perc



Magyarország: Bíró - Bódi 5, Kovacsics 8, Szekeres 1, Kisfaludy 2, Klivinyi 3, Schatzl 4. Cserék: Görbicz 5, Mayer, Szucsánszki, Háfra 1, Szöllősi-Zácsik 1, Mészáros, Kovács A., Lukács 1



A kezdés előtt egyszerű volt a forgatókönyv: amelyik csapat nyer, az biztosan a nyolcaddöntőbe jut. A meccs másik pikantériája, hogy a magyarok szövetségi kapitánya, Kim Rasmussen most találkozott először ellenfélként a lengyelekkel, akikkel az előző két világbajnokságon egyaránt negyedik lett, és 2015-ben éppen a magyar válogatottat búcsúztatták a nyolcaddöntőben.



A lengyelek két góllal, a magyarok két kapufával kezdték a meccset, aztán az ötödik percben már döntetlen volt az állás (2-2). Bíró Blanka egyre jobban védett, és bár társai a másik kapu előtt ezúttal is túlságosan statikusan támadtak felállt védőfallal szemben, elszántabban, tudatosabban kézilabdáztak, mint korábban.



A magyar együttes a 15. percben vezetett először (7-6), és a hibák mellett a játékosoknak ebben az időszakban olyan leleményes, extra megoldásaik is voltak, amik eddig hiányoztak tőlük.

Az ellenfél nyolc percen keresztül nem talált a hálóba - Bíró egy büntetőt is hárított -, a magyar válogatott viszont sorozatban négyszer is, így sikerült növelni a különbséget (11-8). A korábban szintén hiányolt pontos átlövésekre sem lehetett panasz, elsősorban Kovacsics Anikó remekelt ebben a játékelemben, csapata pedig kettővel vezetett a szünetben (13-11).



Magyar védésekkel és gólokkal indult a második felvonás (17-12), és a védekezés stabilitása, illetve a támadások lendülete a folytatásra is megmaradt (24-16). A 45. percben Kisfaludy Anett piros lapot kapott, mert védekezés közben megütötte a lengyel csapatkapitány, Karolina Kudlacz-Gloc arcát.

Az ápolás miatti kényszerszünet nem zavarta meg a magyarokat, szép gólokat lőttek. Később - magabiztos előnyük tudatában - elrontottak néhány akciót, ezt kihasználva a lengyelek csökkentették a különbséget (29-24), de az egyenlítésre nem volt esélyük.



A lengyel csapat legeredményesebb tagja Kudlacz-Gloc volt nyolc góllal, a meccs legjobbjának pedig Kovacsics Anikót választották.



A magyar szövetség statisztikája szerint a két csapat 81. alkalommal találkozott egymással, tíz lengyel győzelem és négy döntetlen mellett ez volt a 67. magyar siker.

Rasmussen: csodálatos teljesítmény volt

Kim Rasmussen szövetségi kapitány csodálatosnak nevezte a magyar női kézilabda-válogatott teljesítményét Lengyelország 31-28-as legyőzése után a németországi világbajnokságon.

"A lányok száz százalékig betartották, amit megbeszéltünk. Az első pillanattól rengeteg helyzetet dolgoztak ki, a gyors indítások is rendben voltak, csodálatos teljesítmény volt" - nyilatkozta a dán edző, aki az előző két világbajnokságon éppen a lengyel együttest vezette a negyedik helyre.



Miután a magyar csapat győzött a csoportkör negyedik fordulójában, csütörtökön Bietigheim-Bissingenben, biztosította helyét a nyolcaddöntőben. Rasmussen hangsúlyozta, a mérkőzés fontossága miatt a játékosok nyomás alatt voltak, mégis nagyszerűen összpontosítottak.



"Nem akartunk túlságosan sok dolgot végrehajtani, mert a lányok kezdenek fáradni, igyekszünk frissen tartani őket" - tette hozzá.



A magyar együttes szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, vasárnap a svédektől 25-22-re kapott ki a B csoportban, kedden 33-15-re legyőzte Argentínát. Következő ellenfele Csehország lesz pénteken 18 órától.



"Tisztelnünk kell a cseh válogatottat, mert erős csapat, nehéz ellene játszani, de bíznunk kell az egységünkben" - fogalmazott Rasmussen.



A mezőny legjobbjának választott Kovacsics Anikó elmondta, meccs közben is érezte, hogy jól megy neki a játék - végül nyolc góllal zárt -, és húzza magával a többieket.



"Nagyon örülök, hogy így sikerült ez a mérkőzés. Felszabadultan játszottunk, és bár akadtak hibák, de akkor mindig jött a segítség. A végén némileg megnyugodtunk, ezért lett szorosabb az eredmény" - vélekedett.



A Ferencváros irányítója hangsúlyozta, ugyanilyen kiváló csapatmunkára és fegyelmezettségre lesz szükségük pénteken a csehek ellen.



Klivinyi Kinga három gólt dobott, mindet a második félidőben. Mint elmondta, az első felvonás nem teljesen úgy sikerült, ahogy szerették volna, ezért a szünet után úgy mentek ki a pályára, hogy "meg kell nyomni" a második félidőt, ami sikerült is.



Mint kifejtette, Kim Rasmussen jól forgatja a csapatot, ezért aki csereként beáll, mindig hozzá tud tenni az összteljesítményhez.



"Nem nyugodtunk meg, de azért jó érzés, hogy négy ponttal állunk, és megvan a továbbjutás. A nyolc közé szeretnénk kerülni, ezért is lesz fontos a csehek elleni találkozó" - mondta az Érd átlövője.



Szekeres Klára kifejtette, szerette volna, ha még előbb összeáll a játékuk, ennek ellenére nagyon örül a lengyelek legyőzésének. Meglátása szerint a meccs elején lőhették volna pontosabban a ziccereket, az utolsó öt percben pedig figyelhettek volna jobban, ezen kívül azonban nem volt gyenge pontjuk, a lerohanásaik például gyorsabban voltak, mint korábban.



"Erőt és önbizalmat gyűjtöttünk, ami fontos, hiszen a csehek ellen is kiélezett mérkőzés vár ránk" - nyilatkozta.



A remekül teljesítő kapus, Bíró Blanka emlékeztetett, hogy már az argentinok ellen fölényesen megnyert találkozón is tudtak mosolyogni a pályán, és ezt a hangulatot átmentették a mostani meccsre is.



"Eddig nem teljesítettünk jól a játékrészek elején, de a második félidő kezdetén ez is megváltozott. Örülök, hogy a védéseim lendületet adtak a csapatnak" - fogalmazott.

MTI