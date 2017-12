Távozik Robert Fico kormánypártjának alelnöke

2017. december 7. 21:18

Távozik a legerősebb szlovák kormánypárt, a Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) vezetéséből a párt alelnöke. Marek Madaric - aki a kormány kulturális minisztere is - lemondott pártalelnöki posztjáról - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség csütörtökön.

A szlovák hírügynökség szerint Marek Madaric lemondását már a múlt héten benyújtotta Robert Ficonak, de az információ - amelyről már néhány hete találgat a szlovák sajtó - csak most vált hivatalossá. A korábban a párt fő ideológusának számító Madaric már korábban is jelezte lemondási szándékát, novemberben - miután a párt a vártnál gyengébben szerepelt a megyei választáson - már felajánlotta az alelnöki posztról való távozását Robert Ficonak. Lépését Madaric azzal indokolta: változtatásokra van szükség a kormánypárt vezetésében.



Marek Madaricot néhány éve még a komoly befolyással bíró személyek egyikének s Robert Fico bizalmi emberének tartották a párton belül. Ő vezette a 2014-es államfőválasztáson, Robert Fico választási kampányát is, amely mint ismeretes, sikertelenül végződött. Egyes vélemények szerint Madaric a párton belüli lejtmenetének kezdete ekkorra tehető. Marek Madaric pozíciója azóta folyamatosan gyengülni látszott, s bár pártalelnöki posztját megtartotta, és Robert Fico jelenlegi kormányában is helyet kapott, nyilatkozataiból és más megnyilvánulásaiból érezhetővé vált a párton belüli fősodortól történő eltávolodása.



Mások mellett ilyen ügy volt a szlovák közmédia vezérigazgatójának megválasztása, amelynek során Madaric nem állt ki pártja jelöltje a később megválasztott Jaroslav Rezník mellett. Madaric különutas politikája érezhető volt és párt számára értelemszerűen zavaró lehetett az ellenzék által többször leváltani kísérelt Robert Kalinák belügyminiszter, az Irány másik erős embere esetében is, akivel kapcsolatban többször is azt mondta: kollégája helyében ő már távozott volna.



A kormánypárt alelnöki tisztségéről való lemondása ellenére Madaric továbbra is kulturális miniszter marad.

MTI