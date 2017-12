Török puccs - elfogatóparancs alkalmazottak ellen

2017. december 8. 09:52

A miniszterelnöki hivatal 17 korábbi, valamint az igazságügy-minisztérium 3 jelenlegi alkalmazottja ellen adtak ki elfogatóparancsot pénteken Ankarában azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak a tavalyi katonai puccskísérletért felelőssé tett gülenista mozgalommal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A kormányfői hivatal egykori dolgozóit a közel 17 hónapja tartó rendkívüli állapotra hivatkozva bocsátották el állásukból.



Pénteken egy rendőrségi műveletben 14 embert már előállítottak.



A török vezetés az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok terrorszervezetnek nyilvánított nemzetközi hálózatát vádolja a tavaly júliusi puccskísérlettel, de ő következetesen tagadja, hogy köze lett volna hozzá.



A hivatalos török álláspont értelmében a gülenisták céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba.



Legutóbb november 22-én a török pénzügyminisztérium 82 korábbi alkalmazottja ellen adtak ki elfogatóparancsot Ankarában hasonló indokkal. Ők állítólag felhasználói voltak annak a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programnak, amelyen keresztül Ankara szerint a hatalomátvételi kísérletet is szervezték.



Törökországban az eltelt időszakban több mint 111 ezer állami alkalmazottat menesztettek, illetve legalább 38 ezret felfüggesztettek állásából. 134 ezer embert őrizetbe vettek, összesen 50 ezret pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a gülenista hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. Jelenleg nagyjából 48 500 gyanúsított van előzetes letartóztatásban.



A mindennapos tisztogatások nemcsak a katonai puccskísérlet résztvevőit sújtják, hanem Gülen feltételezett támogatóit is.

MTI