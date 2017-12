LIBE-ülés - AK: a szuverenitásvitáról van szó

2017. december 8. 10:00

Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint a csütörtöki LIBE-ülésen nem jogállamisági, vagy demokrácia-, hanem szuverenitásvita zajlott, amely unalmas és őszintétlen volt.

Szánthó Miklós a Kossuth rádió 180 perc című műsorában elmondta, nem az az igazi kérdés, hogy az intézkedések sértik-e a meg nem fogható európai értékeket, hanem arról, hogy a törvényeket meghozhatta-e volna a magyar Országgyűlés.



Az unió egyes politikusai szerint nem, a kormány viszont azt mondja, hogy igen, mert a felsőoktatási és a civiltörvény is a szuverenitás részét képezik - mondta. Hangsúlyozta: a lex-CEU biztosan nem uniós hatáskör, mert harmadik országbeli oktatási intézményekről szól.



Hatásköri vita az is, hogy ki mit gondol a bevándorlásról. A vita azonban semmit nem változott: továbbra is megpróbálják jogtechnikai, szakmai kérdésnek beállítani, amelyet valamilyen semleges mérce alapján próbálnak megítélni - közölte Szánthó Miklós.

MTI - Kossuth Rádió 180 perc