Tuzson: az ország védelmét nem lehet feladni

2017. december 8. 10:10

Az ország védelmét nem lehet feladni - hangsúlyozta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Tuzson Bence az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) csütörtöki meghallgatásával kapcsolatban azt mondta, bármekkora is a nyomásgyakorlás, a határkerítés állni fog, mert fontos az, hogy Magyarország meg tudja védeni magát.



"Még akkor is, ha ez a támadás másik irányból, Brüsszel irányából jön, hogy telepítsünk be onnan embereket" - tette hozzá, megjegyezve, hogy a migránsok kötelező betelepítése van most napirenden Brüsszelben.

MTI - M1